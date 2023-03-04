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Сегодня, 18:55

«Монца» обыграла «Эмполи» в матче серии А

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты «Монцы».
Фото Global Look Press

«Монца» дома победила «Эмполи» в матче 25-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В составе хозяев отличились Патрик Чурриа и Армандо Иццо.

За «Эмполи» забил Мартин Сатриано.

«Монца» располагается на 9-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 32 очка за 25 матчей.

«Эмполи» находится на 13-й строчке с 28 очками за 25 игр.

Италия. Серия А. 25-й тур
04 мар, 17:00. Brianteo (Монца)
Монца
2:1
Эмполи
Футбол
ФК Монца
ФК Эмполи
серия А
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
3
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
4
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
10
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
11
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
20
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
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Наполи – Лацио
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Аталанта – Удинезе
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Специя – Верона
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Адемола Лукман

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Аталанта

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Филип Костич

Филип Костич

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 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 14 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

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Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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