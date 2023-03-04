«Монца» обыграла «Эмполи» в матче серии А

«Монца» дома победила «Эмполи» в матче 25-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В составе хозяев отличились Патрик Чурриа и Армандо Иццо.

За «Эмполи» забил Мартин Сатриано.

«Монца» располагается на 9-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 32 очка за 25 матчей.

«Эмполи» находится на 13-й строчке с 28 очками за 25 игр.