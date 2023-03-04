«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе»

«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» на своем поле в матче 25-го тура чемпионата Италии — 0:0.

На 41-й минуте полузащитник хозяев Теун Копмейнерс получил травму, вместо него на поле вышел Эдерсон.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице серии А с 42 очками, «Удинезе» идет на девятой строчке с 32 очками.