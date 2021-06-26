Михаил Боярский: «Кокорин «Зениту» не нужен, у нас укомплектованный состав!»

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» возможное возвращение в РПЛ нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в ближайшее трансферное окно.

По информации «СЭ», итальянский клуб не против отпустить 30-летнего российского футболиста, но только за адекватную сумму. На Кокорина претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

«Кокорин — очень интересный и полезный футболист. Я был бы рад видеть его в «Зените». Хотя мне кажется, что покупать его не будут. Деньги, которые могли бы быть потрачены на покупку Кокорина, будут направлены на другого игрока. У нас есть Азумн, есть Дзюба. Кокорин нам сейчас особо не нужен, у нас укомплектованный состав. Почему не получилось в Италии? Есть какие-то тонкости, пока он не устраивает итальянцев. Не могу сказать почему», — сказал Боярский «СЭ».

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.