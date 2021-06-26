Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Михаил Боярский: «Кокорин «Зениту» не нужен, у нас укомплектованный состав!»

13:25
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, -
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, -
Теги:

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» возможное возвращение в РПЛ нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в ближайшее трансферное окно.

По информации «СЭ», итальянский клуб не против отпустить 30-летнего российского футболиста, но только за адекватную сумму. На Кокорина претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

«Кокорин — очень интересный и полезный футболист. Я был бы рад видеть его в «Зените». Хотя мне кажется, что покупать его не будут. Деньги, которые могли бы быть потрачены на покупку Кокорина, будут направлены на другого игрока. У нас есть Азумн, есть Дзюба. Кокорин нам сейчас особо не нужен, у нас укомплектованный состав. Почему не получилось в Италии? Есть какие-то тонкости, пока он не устраивает итальянцев. Не могу сказать почему», — сказал Боярский «СЭ».

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дубль Криштиану Роналду принес Португалии победу над Венгрией
19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Сетка плей-офф Евро — запутанная и нелогичная. Придумали альтернативный вариант — там Италия играет с Украиной
«Если у Родниной или Фетисова обнаружат двойное гражданство, им придется сдать мандат»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы