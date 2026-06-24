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«Равенна» объявила о подписании контракта с Роналдиньо

Алина Савинова

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо присоединился к «Равенне», сообщает пресс-служба клуба из итальянской Серии С.

Презентация бразильца в качестве игрока «Равенны» состоялась в Майами (США). Роналдиньо будет играть под 10-м номером.

«Роналдиньо был моим кумиром в детстве, а его влияние на футбол выходит далеко за пределы поля. Надеюсь, он вдохновит новое поколение болельщиков», — заявил владелец «Равенны» Иньяцио Чиприани.

Роналдиньо возобновил карьеру в 46 лет, он не выступал с 2015 года. Отмечается, что бразилец поставил перед собой конкретную цель — забить свой последний гол на профессиональном уровне в футболке «Равенны».

Последней командой, за которую выступал Роналдиньо, был «Флуминенсе». Также он играл за «Гремио», «ПСЖ», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и «Керетаро».

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Роналдиньо
Футбол
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 Рома 5 4 1 0 14-3 13
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 Интер 5 4 1 0 15-8 13
3
 Лацио 5 4 1 0 8-3 13
4
 Кальяри 5 4 0 1 5-2 12
5
 Милан 5 3 2 0 10-4 11
6
 Фрозиноне 5 3 1 1 9-4 10
7
 Ювентус 5 3 1 1 8-4 10
8
 Комо 5 3 1 1 9-6 10
9
 Наполи 5 2 1 2 7-6 7
10
 Сассуоло 5 2 1 2 9-9 7
11
 Аталанта 5 2 0 3 5-7 6
12
 Лечче 5 2 0 3 5-10 6
13
 Удинезе 5 1 1 3 8-11 4
14
 Торино 5 1 1 3 5-8 4
15
 Парма 5 1 1 3 4-7 4
16
 Монца 5 1 1 3 8-12 4
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 Фиорентина 5 1 1 3 6-12 4
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 Болонья 5 0 2 3 3-6 2
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10.10 16:00 Дженоа – Фиорентина - : -
10.10 19:00 Интер – Парма - : -
10.10 21:45 Наполи – Фрозиноне - : -
11.10 13:30 Комо – Рома - : -
11.10 16:00 Лацио – Монца - : -
11.10 16:00 Лечче – Болонья - : -
11.10 19:00 Сассуоло – Милан - : -
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12.10 19:30 Аталанта – Венеция - : -
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