«Лацио» на две недели установил трансферный рекорд. Помните, кого купили?

Сегодня, 12 июля, исполнилось ровно 20 лет переходу Эрнана Креспо из «Пармы» в «Лацио». Нападающий сборной Аргентины обошелся римскому клубу в 55 миллионов долларов. На тот момент это была рекордная трансферная сумма. Креспо побил рекорд, установленный год назад — в 1999 году Кристиан Вьери перешел из того же «Лацио» в «Интер» за 49 миллионов.

Рекорд Креспо продержался всего две недели. В августе Луиш Фигу перешел из «Барселоны» в «Реал» за 62 миллиона долларов.

Впоследствии мадридцы четыре раза подряд побьют собственные трансферные рекорды.

Креспо выступал за «Лацио» два сезона, после чего перешел в «Интер». Впоследствии в его карьере были «Челси», «Милан», «Дженоа», а завершил он карьеру в «Парме» в 2012 году.