Экс-тренер «Фиорентины» Палладино возглавит «Аталанту»

Бывший главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино возглавит «Аталанту», сообщает Фабрицио Романо.

41-летний итальянец подпишет контракт до 2027 года.

10 ноября бергамаски объявили об отставке Ивана Юрича, который работал с командой с 6 июня.

«Аталанта» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда не побеждает в Серии А на протяжении 8 матчей подряд.