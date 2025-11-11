Экс-тренер «Фиорентины» Палладино возглавит «Аталанту»
Бывший главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино возглавит «Аталанту», сообщает Фабрицио Романо.
41-летний итальянец подпишет контракт до 2027 года.
10 ноября бергамаски объявили об отставке Ивана Юрича, который работал с командой с 6 июня.
«Аталанта» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда не побеждает в Серии А на протяжении 8 матчей подряд.
Новости