«Милан» хочет продлить контракт с 40-летним Модричем
«Милан» намерен продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, в клубе довольны тем, как 40-летний хорват влился в коллектив и является примером для молодых игроков. Изначально руководство «россонери» хотело отложить переговоры до конца сезона, но сейчас почти уверено в подписании нового соглашения.
Модрич в июне подписал однолетний контракт с опцией продления еще на один год. В сезоне-2025/26 он провел 12 игр, забил 1 гол и сделал 2 результативных паса.
