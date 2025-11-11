Де Лаурентис опроверг слухи об отставке Конте: «Горжусь, что он находится рядом со мной и «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера команды Антонио Конте.

10 ноября журналист Маттео Моретто сообщил о встрече 56-летнего итальянца с руководством клуба, на которой будет обсуждаться его возможный уход.

«Читаю в интернете истории об отставке Конте. Я люблю социальные сети, потому что это современный и быстрый способ поделиться мыслями. Но, как известно, мысли не всегда верны и не всегда уместны.

Болельщикам, которые начитались всякой ерунды, я говорю: я горжусь тем, что рядом со мной, а также с «Наполи» и его игроками находится такой искренний человек, как Антонио Конте, способный пожертвовать каждой секундой своей жизни ради своей профессии с исключительной щедростью и самоотверженностью.

Это самая важная гарантия, которую сегодня можно дать клубу, игрокам и требовательным болельщикам, таким как болельщики «Наполи», — написал Де Лаурентис в своем аккаунте в соцсети X.

Конте возглавляет «Наполи» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Италии.

9 ноября «Наполи» проиграл «Болонье» (0:2) в 11-м туре Серии А. Эта потеря очков стала для неаполитанцев третьей подряд — ранее «Наполи» сыграл вничью с «Комо» (0:0) в чемпионате и «Айнтрахтом» (0:0) — в Лиге чемпионов.

С 22 очками команда занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.