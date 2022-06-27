Новым президентом «Герты» стал фанат клуба. Ему несколько раз запрещали посещать стадион

Новым президентом «Герты» стал 41-летний Кай Бернштейн, сообщает официальный сайт клуба.

Он получил 1670 голосов и был избран на этот пост, на котором сменит Вернера Гегенбауэра. Функционер руководил клубом на протяжении 14 последних лет.

Бернштейн является болельщиком клуба. Ранее он был лидером на фанатской трибуне и сооснователем фан-группы. Три раза ему запрещали посещение домашнего стадиона.

Напомним, что летом клуб из Берлина возглавил бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.