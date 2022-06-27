Экс-агент Левандовски: «Левандовски хочет показать, что он лучше, чем Бензема»
Экс-агент Левандовски рассказал, почему футболист хочет перейти в «Барселону»
Бывший агент Роберта Левандовского прокомментировал желание футболиста уйти из «Баварии» в «Барселону».
«Барселона» и Левандовски будут бороться за трансфер. Мне кажется, он перейдет в «Барсу». Это вполне возможно. Он должен надавить на «Баварию», чтобы его отпустили.
Левандовски хочет показать, что он лучше, чем Бензема. Это еще одна причина для перехода в «Барсу». Не думаю, что он о чем-то мечтает. Для него футбол — это работа, он относится к ней очень профессионально», — сказал агент Carrusel Canalla.
В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Напомним, что поляк хочет перейти в «Барселону».
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14
|Аугсбург
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15
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16
|Герта
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17
|Шальке
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|5.08
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Айнтрахт Ф – Бавария
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Аугсбург – Фрайбург
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Боруссия М – Хоффенхайм
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Бохум – Майнц
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Боруссия Д – Байер
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Кельн – Шальке
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Штутгарт – РБ Лейпциг
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|6.08
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