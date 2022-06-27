Экс-агент Левандовски: «Левандовски хочет показать, что он лучше, чем Бензема»

Бывший агент Роберта Левандовского прокомментировал желание футболиста уйти из «Баварии» в «Барселону».

«Барселона» и Левандовски будут бороться за трансфер. Мне кажется, он перейдет в «Барсу». Это вполне возможно. Он должен надавить на «Баварию», чтобы его отпустили.

Левандовски хочет показать, что он лучше, чем Бензема. Это еще одна причина для перехода в «Барсу». Не думаю, что он о чем-то мечтает. Для него футбол — это работа, он относится к ней очень профессионально», — сказал агент Carrusel Canalla.