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Экс-агент Левандовски: «Левандовски хочет показать, что он лучше, чем Бензема»

Экс-агент Левандовски рассказал, почему футболист хочет перейти в «Барселону»
Виктория Кравченко
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Бывший агент Роберта Левандовского прокомментировал желание футболиста уйти из «Баварии» в «Барселону».

«Барселона» и Левандовски будут бороться за трансфер. Мне кажется, он перейдет в «Барсу». Это вполне возможно. Он должен надавить на «Баварию», чтобы его отпустили.

Левандовски хочет показать, что он лучше, чем Бензема. Это еще одна причина для перехода в «Барсу». Не думаю, что он о чем-то мечтает. Для него футбол — это работа, он относится к ней очень профессионально», — сказал агент Carrusel Canalla.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Напомним, что поляк хочет перейти в «Барселону».

 

Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Барселона
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