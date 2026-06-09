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Сегодня, 14:15

«Реал» может подписать защитника «Боруссии» Шлоттербека

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Реал» заинтересован в трансфере защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека, сообщает Bild.

По информации источника, в контракте 26-летнего немца с дортмундцами прописана сумма выкупа в размере от 50 до 60 миллионов евро.

По информации Bild, футболист нравится Жозе Моуринью, который станет новым главным тренером «Реала». Сам Шлоттербек также заинтересован в переходе.

Шлоттербек выступает за «Боруссию» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Нико Шлоттербек
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