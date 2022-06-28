Ортега попрощался с «Арминией». В ближайшее время он перейдет в «Манчестер Сити»
Вратарь «Арминии» Штефан Ортега попрощался с клубом.
«Пришло время прощаться. Я хотел поблагодарить команду за невероятные 12 лет. Это было неописуемое путешествие, в котором я сильно развился как в спортивном плане, так и как человек. Нам удалось попасть в бундеслигу, но год спустя мы вылетели в низшую лигу. Я всегда мог рассчитывать на вашу поддержку и всегда буду фанатом «Арминии». Желаю команде и всем болельщикам только самого лучшего и максимальных успехов», — написал Ортега в соцсетях.
Ранее стало известно, что 29-летний немец подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 30 июня 2025 года.
В прошедшем сезоне Ортега принял участие в 35 матчах за «Арминию» во всех турнирах и пропустил 59 мячей.
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|РБ Лейпциг
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|Унион Б
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6
|Фрайбург
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7
|Кельн
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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12
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13
|Бохум
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14
|Аугсбург
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15
|Штутгарт
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|0
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|0-0
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16
|Герта
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|0-0
|0
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17
|Шальке
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|0-0
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18
|Вердер
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
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