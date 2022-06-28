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Ортега попрощался с «Арминией». В ближайшее время он перейдет в «Манчестер Сити»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Арминии» Штефан Ортега попрощался с клубом.

«Пришло время прощаться. Я хотел поблагодарить команду за невероятные 12 лет. Это было неописуемое путешествие, в котором я сильно развился как в спортивном плане, так и как человек. Нам удалось попасть в бундеслигу, но год спустя мы вылетели в низшую лигу. Я всегда мог рассчитывать на вашу поддержку и всегда буду фанатом «Арминии». Желаю команде и всем болельщикам только самого лучшего и максимальных успехов», — написал Ортега в соцсетях.

Ранее стало известно, что 29-летний немец подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Ортега принял участие в 35 матчах за «Арминию» во всех турнирах и пропустил 59 мячей.

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Основные источники исследования

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