Фуст: «Левандовски всегда требовал пасовать ему, с Киммихом можно было общаться на равных»
Новичок «Кубани» Леон Фуст в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы со звездами «Баварии» во время тренировочного процесса.
— Кто из звезд «Баварии» больше всех симпатичен тебе по-человечески?
— Пожалуй, Киммих. Из-за разницы в возрасте никакой дружбы у нас быть не могло, вне поля мы не общались. Зато в тренировочном процессе он всегда был готов подсказать что-то полезное, а я мог спросить у него совета. С ним можно общаться на равных. Что касается игровых качеств Киммиха, то всем и без меня понятно, какого высокого уровня этот футболист.
— Кто еще чем-то особенным тебе запомнился?
— Врезался в память Левандовски. Он живет голами, ему ничего другого не надо — ни в матчах, ни на тренировках. Всегда в двусторонках требовал, чтобы передачи шли именно ему. Думаю, что и в «Барселоне»» сейчас то же самое: Левандовски любит штамповать голы.
— Ты, наверное, был самым молодым на тренировках «Баварии». Тебе не доставалось от звезд?
— Там на всех уровнях жесткая дисциплина в тренировочном процессе. Я вообще не припомню, чтобы в академии мне с кем-то когда-то приходилось пихаться и уж тем более драться на тренировках. Да, в игровых ситуациях на занятиях основной команды был жесткий контакт, но без грубости и хамства. Не случалось такого, чтобы меня кто-то хотел затоптать или как-то унизить, — ответил Фуст.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|14
|10
|3
|1
|42-12
|33
|
2
|Байер
|14
|8
|5
|1
|32-20
|29
|
3
|Айнтрахт Ф
|14
|8
|3
|3
|34-20
|27
|
4
|РБ Лейпциг
|14
|8
|3
|3
|23-15
|27
|
5
|Фрайбург
|14
|7
|3
|4
|20-19
|24
|
6
|Штутгарт
|14
|6
|5
|3
|29-24
|23
|
7
|Майнц
|14
|6
|4
|4
|25-19
|22
|
8
|Боруссия Д
|14
|6
|4
|4
|25-21
|22
|
9
|Вердер
|14
|6
|4
|4
|22-24
|22
|
10
|Вольфсбург
|14
|6
|3
|5
|31-25
|21
|
11
|Боруссия М
|14
|6
|3
|5
|23-19
|21
|
12
|Унион Б
|14
|4
|5
|5
|13-15
|17
|
13
|Аугсбург
|14
|4
|4
|6
|16-27
|16
|
14
|Хоффенхайм
|14
|3
|5
|6
|19-26
|14
|
15
|Ст-Паули
|14
|3
|2
|9
|11-19
|11
|
16
|Хайденхайм
|14
|3
|1
|10
|18-31
|10
|
17
|Хольштайн
|14
|1
|2
|11
|14-37
|5
|
18
|Бохум
|14
|0
|3
|11
|11-35
|3
|20.12
|22:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|21.12
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Майнц
|- : -
|21.12
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|- : -
|21.12
|17:30
|
Хольштайн – Аугсбург
|- : -
|21.12
|17:30
|
Штутгарт – Ст-Паули
|- : -
|21.12
|17:30
|
Вердер – Унион Б
|- : -
|21.12
|20:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|22.12
|17:30
|
Бохум – Хайденхайм
|- : -
|22.12
|19:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|10
|П
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|11
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|12
|1
|3