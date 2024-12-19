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Сегодня, 16:45

Фуст: «Левандовски всегда требовал пасовать ему, с Киммихом можно было общаться на равных»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Новичок «Кубани» Леон Фуст в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы со звездами «Баварии» во время тренировочного процесса.

— Кто из звезд «Баварии» больше всех симпатичен тебе по-человечески?

— Пожалуй, Киммих. Из-за разницы в возрасте никакой дружбы у нас быть не могло, вне поля мы не общались. Зато в тренировочном процессе он всегда был готов подсказать что-то полезное, а я мог спросить у него совета. С ним можно общаться на равных. Что касается игровых качеств Киммиха, то всем и без меня понятно, какого высокого уровня этот футболист.

— Кто еще чем-то особенным тебе запомнился?

— Врезался в память Левандовски. Он живет голами, ему ничего другого не надо — ни в матчах, ни на тренировках. Всегда в двусторонках требовал, чтобы передачи шли именно ему. Думаю, что и в «Барселоне»» сейчас то же самое: Левандовски любит штамповать голы.

— Ты, наверное, был самым молодым на тренировках «Баварии». Тебе не доставалось от звезд?

— Там на всех уровнях жесткая дисциплина в тренировочном процессе. Я вообще не припомню, чтобы в академии мне с кем-то когда-то приходилось пихаться и уж тем более драться на тренировках. Да, в игровых ситуациях на занятиях основной команды был жесткий контакт, но без грубости и хамства. Не случалось такого, чтобы меня кто-то хотел затоптать или как-то унизить, — ответил Фуст.

Леон Фуст. «До февраля 2022-го дела в «Баварии» шли хорошо, а потом меня начали «задвигать». Интервью новичка «Кубани» Леона Фуста

ФК Бавария
ФК Кубань
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«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 14 10 3 1 42-12 33
2
 Байер 14 8 5 1 32-20 29
3
 Айнтрахт Ф 14 8 3 3 34-20 27
4
 РБ Лейпциг 14 8 3 3 23-15 27
5
 Фрайбург 14 7 3 4 20-19 24
6
 Штутгарт 14 6 5 3 29-24 23
7
 Майнц 14 6 4 4 25-19 22
8
 Боруссия Д 14 6 4 4 25-21 22
9
 Вердер 14 6 4 4 22-24 22
10
 Вольфсбург 14 6 3 5 31-25 21
11
 Боруссия М 14 6 3 5 23-19 21
12
 Унион Б 14 4 5 5 13-15 17
13
 Аугсбург 14 4 4 6 16-27 16
14
 Хоффенхайм 14 3 5 6 19-26 14
15
 Ст-Паули 14 3 2 9 11-19 11
16
 Хайденхайм 14 3 1 10 18-31 10
17
 Хольштайн 14 1 2 11 14-37 5
18
 Бохум 14 0 3 11 11-35 3
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20.12 22:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
21.12 17:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 - : -
21.12 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
21.12 17:30
Хольштайн – Аугсбург
 - : -
21.12 17:30
Штутгарт – Ст-Паули
 - : -
21.12 17:30
Вердер – Унион Б
 - : -
21.12 20:30
Байер – Фрайбург
 - : -
22.12 17:30
Бохум – Хайденхайм
 - : -
22.12 19:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 13
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 10
П
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 6
И К Ж
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 11 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 12 1 3
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