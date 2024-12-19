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Сегодня, 16:30

Фуст: «Тухель разговаривал с молодыми, Нагельсманна это не интересовало»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Новичок «Кубани» Леон Фуст в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы в «Баварии» с Томасом Тухелем, Юлианом Нагельсманном и Венсаном Компани.

— Тухель и Нагельсманн — два сильных специалиста, и я рад, что мне довелось поучаствовать в тренировках первой команды под их руководством. Мне лично комфортнее было с Тухелем — по той причине, что он разговаривал с молодыми игроками и что-то нам подсказывал. Нагельсманна же общение с нами не интересовало. Я успел застать еще и нынешнего тренера «Баварии» Венсана Компани: мне кажется, что в плане контакта с молодыми он ближе к Нагельсманну. При этом у любого главного тренера «Баварии» задача только одна — раз за разом брать титулы, а не заниматься образованием юных футболистов. Так что жаловаться мне абсолютно не на что: могу только гордиться тем, что в какой-то момент поработал с тренерами и звездами первой команды, — рассказал Фуст.

Леон Фуст. «До февраля 2022-го дела в «Баварии» шли хорошо, а потом меня начали «задвигать». Интервью новичка «Кубани» Леона Фуста

Футбол
ФК Бавария
ФК Кубань
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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Фуст: «Клозе не хотел рекомендовать меня тренерам сборной Германии U17, у меня есть предположение почему»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 14 10 3 1 42-12 33
2
 Байер 14 8 5 1 32-20 29
3
 Айнтрахт Ф 14 8 3 3 34-20 27
4
 РБ Лейпциг 14 8 3 3 23-15 27
5
 Фрайбург 14 7 3 4 20-19 24
6
 Штутгарт 14 6 5 3 29-24 23
7
 Майнц 14 6 4 4 25-19 22
8
 Боруссия Д 14 6 4 4 25-21 22
9
 Вердер 14 6 4 4 22-24 22
10
 Вольфсбург 14 6 3 5 31-25 21
11
 Боруссия М 14 6 3 5 23-19 21
12
 Унион Б 14 4 5 5 13-15 17
13
 Аугсбург 14 4 4 6 16-27 16
14
 Хоффенхайм 14 3 5 6 19-26 14
15
 Ст-Паули 14 3 2 9 11-19 11
16
 Хайденхайм 14 3 1 10 18-31 10
17
 Хольштайн 14 1 2 11 14-37 5
18
 Бохум 14 0 3 11 11-35 3
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.12 22:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
21.12 17:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 - : -
21.12 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
21.12 17:30
Хольштайн – Аугсбург
 - : -
21.12 17:30
Штутгарт – Ст-Паули
 - : -
21.12 17:30
Вердер – Унион Б
 - : -
21.12 20:30
Байер – Фрайбург
 - : -
22.12 17:30
Бохум – Хайденхайм
 - : -
22.12 19:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 13
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 10
П
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 6
И К Ж
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 11 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 12 1 3
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