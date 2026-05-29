Источник: «Лейпциг» не намерен отпускать Диоманде даже за 100 миллионов евро

«Лейпциг» готов отвергнуть все предложения о покупке спортивных прав на нападающего Яна Диоманде на фоне интереса со стороны «Ливерпуля» и «ПСЖ», сообщает The Mirror.

По данным источника, в немецкой команде не заинтересованы в расставании с 19-летним ивуарийцем после того, как она квалифицировалась в Лигу чемпионов сезона-2026/27. При этом за игрока предлагают около 100 миллионов евро.

Диоманде играет за «Лейпциг» с июля 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 нападающий в 36 матчах забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.

