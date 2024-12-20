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Сегодня, 21:00

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: смотреть трансляцию матча чемпионата Германии

«Бавария» сыграет с «РБ Лейпцигом» в бундеслиге 20 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Гарри Кейн (ФК «Бавария»).
Фото Reuters

«Бавария» сыграет с «РБ Лейпцигом» в матче 15-го тура бундеслиги в пятницу, 20 декабря. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Бавария» — «РБ Лейпциг» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
20 дек, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг

По итогам 14-ти туров чемпионата Германии мюнхенский клуб с 33-мя очками идет на первом месте в турнирной таблице. Команда из Лейпцига с 27-ю баллами занимает четвертую строчку бундеслиги.

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Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 14 10 3 1 42-12 33
2
 Байер 14 8 5 1 32-20 29
3
 Айнтрахт Ф 14 8 3 3 34-20 27
4
 РБ Лейпциг 14 8 3 3 23-15 27
5
 Фрайбург 14 7 3 4 20-19 24
6
 Штутгарт 14 6 5 3 29-24 23
7
 Майнц 14 6 4 4 25-19 22
8
 Боруссия Д 14 6 4 4 25-21 22
9
 Вердер 14 6 4 4 22-24 22
10
 Вольфсбург 14 6 3 5 31-25 21
11
 Боруссия М 14 6 3 5 23-19 21
12
 Унион Б 14 4 5 5 13-15 17
13
 Аугсбург 14 4 4 6 16-27 16
14
 Хоффенхайм 14 3 5 6 19-26 14
15
 Ст-Паули 14 3 2 9 11-19 11
16
 Хайденхайм 14 3 1 10 18-31 10
17
 Хольштайн 14 1 2 11 14-37 5
18
 Бохум 14 0 3 11 11-35 3
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.12 22:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
21.12 17:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 - : -
21.12 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
21.12 17:30
Хольштайн – Аугсбург
 - : -
21.12 17:30
Штутгарт – Ст-Паули
 - : -
21.12 17:30
Вердер – Унион Б
 - : -
21.12 20:30
Байер – Фрайбург
 - : -
22.12 17:30
Бохум – Хайденхайм
 - : -
22.12 19:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 13
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 10
П
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 6
И К Ж
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 11 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 12 1 3
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