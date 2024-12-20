«Бавария» — «РБ Лейпциг»: смотреть трансляцию матча чемпионата Германии
«Бавария» сыграет с «РБ Лейпцигом» в матче 15-го тура бундеслиги в пятницу, 20 декабря. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Бавария» — «РБ Лейпциг» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.
По итогам 14-ти туров чемпионата Германии мюнхенский клуб с 33-мя очками идет на первом месте в турнирной таблице. Команда из Лейпцига с 27-ю баллами занимает четвертую строчку бундеслиги.
Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|14
|10
|3
|1
|42-12
|33
|
2
|Байер
|14
|8
|5
|1
|32-20
|29
|
3
|Айнтрахт Ф
|14
|8
|3
|3
|34-20
|27
|
4
|РБ Лейпциг
|14
|8
|3
|3
|23-15
|27
|
5
|Фрайбург
|14
|7
|3
|4
|20-19
|24
|
6
|Штутгарт
|14
|6
|5
|3
|29-24
|23
|
7
|Майнц
|14
|6
|4
|4
|25-19
|22
|
8
|Боруссия Д
|14
|6
|4
|4
|25-21
|22
|
9
|Вердер
|14
|6
|4
|4
|22-24
|22
|
10
|Вольфсбург
|14
|6
|3
|5
|31-25
|21
|
11
|Боруссия М
|14
|6
|3
|5
|23-19
|21
|
12
|Унион Б
|14
|4
|5
|5
|13-15
|17
|
13
|Аугсбург
|14
|4
|4
|6
|16-27
|16
|
14
|Хоффенхайм
|14
|3
|5
|6
|19-26
|14
|
15
|Ст-Паули
|14
|3
|2
|9
|11-19
|11
|
16
|Хайденхайм
|14
|3
|1
|10
|18-31
|10
|
17
|Хольштайн
|14
|1
|2
|11
|14-37
|5
|
18
|Бохум
|14
|0
|3
|11
|11-35
|3
|20.12
|22:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|21.12
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Майнц
|- : -
|21.12
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|- : -
|21.12
|17:30
|
Хольштайн – Аугсбург
|- : -
|21.12
|17:30
|
Штутгарт – Ст-Паули
|- : -
|21.12
|17:30
|
Вердер – Унион Б
|- : -
|21.12
|20:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|22.12
|17:30
|
Бохум – Хайденхайм
|- : -
|22.12
|19:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|10
|П
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|11
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|12
|1
|3