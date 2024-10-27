Первое в сезоне поражение «Монако» потерпел в дерби. Головину пришлось менять амплуа после очередного удаления монегасков

Преподнесли подарок «ПСЖ».

Дерби Лазурного Берега еще не началось, а у «Монако» уже возникли неприятности. На разминке получил травму Закария, из-за чего в стартовый состав в экстренном порядке пришлось включать Магасса, а капитанскую повязку передавать ассистенту швейцарца — защитнику Кереру. Остальные решения Ади Хюттера были ожидаемыми, так как в квартете атакующих полузащитников настало время отдыха для Бен Сегира, а у Эмболо на острие атаки нет очевидной альтернативы в силу свойственной молодости нестабильности Иленикены и травмы Балогуна.

Александр Головин получил максимально комфортную для себя роль слева в верхней тройке полузащитников, ну а в центре внимания поначалу чаще оказывался Минамино. Его подача закончилась тем, что мяч от рук Булки проследовал в перекладину, а прорыв японца по левому флангу со смещением к воротам под острым углом обернулся добиванием Эмболо. Правда, ВАР оставил швейцарца без гола, так как в начальной стадии атаки кончик стопы Минамино оказался в офсайде.

И ведь не скажешь, что «Монако» не везло. Напротив, в паре моментов «Ницца» банально не поняла, как воспользоваться необъяснимыми ошибками гостей. А когда игрок «орлят» оказался с глазу на глаз с Маецки, тот спас свою команду. Эмболо же, который в середине недели забил в Лиге чемпионов, со второй попытки сделал все по правилам и после отличного паса на ход в исполнении Аклиуша наконец-то открыл счет своим голам в национальном чемпионате.

А вот концовка первого тайма превратилась для княжеской команды в кошмар, и ответный мяч, пропущенный после стандарта от стабильно забивающего в последнее время Гессана, оказался меньшей из неприятностей. «Монако» на ровном месте остался в меньшинстве, а уже имевший на своем счету желтую карточку Вандерсон купился на провокацию Шо. Бывший одноклубник Арсена Захаряна по «Реал Сосьедад» помешал бразильцу быстро исполнить штрафной, а когда тот его оттолкнул, решил выяснить с ним отношения.

Арбитр Жереми Пиньяр удаляет защитника «Монако» Вандерсона. Фото AFP

В этот момент у бровки смешались в кучу обе команды в полных составах, включая запасных, тренеров и администраторов. До настоящей драки дело не дошло, а по итогам заварушки два зачинщика получили по предупреждению. Для Вандерсона оно стало вторым, и Головину в перерыве пришлось в очередной раз менять амплуа. После того как вместо Магасса вышел закрывший правый фланг обороны Диатта, Головин опустился в опорную зону, и уже не в первый раз в этом сезоне схема «Монако» трансформировалась в 4-2-2-1.

Красно-белые оставались в меньшинстве против «Лиона» (2:0) и «Лилля» (0:0) в прошлом туре. То есть опыт — и не самый плохой — имеется. Так что гости и вдесятером продолжили играть смело, только в дерби ставка не сработала. Хотя могла. Так, стянувший на себя внимание перед штрафной Головин выдал передачу Камара, и мяч от рук неловко сыгравшего Булки попал в каркас ворот. Потом же наш легионер в схожей ситуации решил бить сам, и эта попытка получилась неудачной.

В целом же по моментам «Ницца» смотрелась чуть острее. Маецки оставался непробиваем до тех пор, пока при стандарте гостей у чужих ворот ошибку не совершил Диатта. После нее Ляборд убежал к воротам в гордом одиночестве едва ли не с центра поля. Изящная подсечка ветерана над вратарем стала для монегасков роковой. Для «Монако», который прежде выиграл все гостевые матчи в лиге 1, это первое поражение в сезоне. Получился подарок «ПСЖ», а исправиться можно будет в домашней игре против одного из аутсайдеров «Анже».