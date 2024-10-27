Первое в сезоне поражение «Монако» потерпел в дерби. Головину пришлось менять амплуа после очередного удаления монегасков
Дерби Лазурного Берега еще не началось, а у «Монако» уже возникли неприятности. На разминке получил травму Закария, из-за чего в стартовый состав в экстренном порядке пришлось включать Магасса, а капитанскую повязку передавать ассистенту швейцарца — защитнику Кереру. Остальные решения Ади Хюттера были ожидаемыми, так как в квартете атакующих полузащитников настало время отдыха для Бен Сегира, а у Эмболо на острие атаки нет очевидной альтернативы в силу свойственной молодости нестабильности Иленикены и травмы Балогуна.
Александр Головин получил максимально комфортную для себя роль слева в верхней тройке полузащитников, ну а в центре внимания поначалу чаще оказывался Минамино. Его подача закончилась тем, что мяч от рук Булки проследовал в перекладину, а прорыв японца по левому флангу со смещением к воротам под острым углом обернулся добиванием Эмболо. Правда, ВАР оставил швейцарца без гола, так как в начальной стадии атаки кончик стопы Минамино оказался в офсайде.
И ведь не скажешь, что «Монако» не везло. Напротив, в паре моментов «Ницца» банально не поняла, как воспользоваться необъяснимыми ошибками гостей. А когда игрок «орлят» оказался с глазу на глаз с Маецки, тот спас свою команду. Эмболо же, который в середине недели забил в Лиге чемпионов, со второй попытки сделал все по правилам и после отличного паса на ход в исполнении Аклиуша наконец-то открыл счет своим голам в национальном чемпионате.
А вот концовка первого тайма превратилась для княжеской команды в кошмар, и ответный мяч, пропущенный после стандарта от стабильно забивающего в последнее время Гессана, оказался меньшей из неприятностей. «Монако» на ровном месте остался в меньшинстве, а уже имевший на своем счету желтую карточку Вандерсон купился на провокацию Шо. Бывший одноклубник Арсена Захаряна по «Реал Сосьедад» помешал бразильцу быстро исполнить штрафной, а когда тот его оттолкнул, решил выяснить с ним отношения.
В этот момент у бровки смешались в кучу обе команды в полных составах, включая запасных, тренеров и администраторов. До настоящей драки дело не дошло, а по итогам заварушки два зачинщика получили по предупреждению. Для Вандерсона оно стало вторым, и Головину в перерыве пришлось в очередной раз менять амплуа. После того как вместо Магасса вышел закрывший правый фланг обороны Диатта, Головин опустился в опорную зону, и уже не в первый раз в этом сезоне схема «Монако» трансформировалась в 4-2-2-1.
Красно-белые оставались в меньшинстве против «Лиона» (2:0) и «Лилля» (0:0) в прошлом туре. То есть опыт — и не самый плохой — имеется. Так что гости и вдесятером продолжили играть смело, только в дерби ставка не сработала. Хотя могла. Так, стянувший на себя внимание перед штрафной Головин выдал передачу Камара, и мяч от рук неловко сыгравшего Булки попал в каркас ворот. Потом же наш легионер в схожей ситуации решил бить сам, и эта попытка получилась неудачной.
В целом же по моментам «Ницца» смотрелась чуть острее. Маецки оставался непробиваем до тех пор, пока при стандарте гостей у чужих ворот ошибку не совершил Диатта. После нее Ляборд убежал к воротам в гордом одиночестве едва ли не с центра поля. Изящная подсечка ветерана над вратарем стала для монегасков роковой. Для «Монако», который прежде выиграл все гостевые матчи в лиге 1, это первое поражение в сезоне. Получился подарок «ПСЖ», а исправиться можно будет в домашней игре против одного из аутсайдеров «Анже».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|6
|2
|0
|25-8
|20
|
2
|Монако
|9
|6
|2
|1
|15-6
|20
|
3
|Марсель
|8
|5
|2
|1
|21-8
|17
|
4
|Лилль
|9
|5
|2
|2
|15-8
|17
|
5
|Ланс
|9
|3
|5
|1
|9-6
|14
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
7
|Лион
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
8
|Ницца
|9
|3
|4
|2
|18-9
|13
|
9
|Страсбур
|9
|3
|4
|2
|19-17
|13
|
10
|Брест
|9
|4
|1
|4
|13-15
|13
|
11
|Ренн
|9
|3
|2
|4
|13-12
|11
|
12
|Нант
|9
|2
|4
|3
|11-12
|10
|
13
|Осер
|9
|3
|1
|5
|13-18
|10
|
14
|Тулуза
|9
|2
|3
|4
|10-11
|9
|
15
|Анже
|9
|1
|4
|4
|10-16
|7
|
16
|Сент-Этьен
|9
|2
|1
|6
|8-24
|7
|
17
|Гавр
|9
|2
|0
|7
|7-20
|6
|
18
|Монпелье
|9
|1
|1
|7
|8-29
|4
|25.10
|21:45
|
Ренн – Гавр
|1 : 0
|26.10
|18:00
|
Анже – Сент-Этьен
|4 : 2
|26.10
|20:00
|
Реймс – Брест
|1 : 2
|26.10
|22:00
|
Ланс – Лилль
|0 : 2
|27.10
|17:00
|
Лион – Осер
|2 : 2
|27.10
|19:00
|
Монпелье – Тулуза
|0 : 3
|27.10
|19:00
|
Ницца – Монако
|2 : 1
|27.10
|19:00
|
Страсбур – Нант
|3 : 1
|27.10
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|6
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|5
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|6
|1
|2