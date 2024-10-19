«Монако» был лучше даже в меньшинстве, но команда Головина не дожала «Лилль» и может потерять лидерство

Российский легионер был заметной фигурой на поле, но монегаски довольствовались ничьей.

На самом деле в досрочном возвращении Александра Головина из сборной можно было найти определенные плюсы. Да, не удалось сыграть за национальную команду, но сменить обстановку на какое-то время получилось. Увидеться со старыми друзьями — тоже. А лишние дни в расположении клуба во время паузы на игры сборных при нынешнем уровне конкуренции — на вес золота. Тем более российскому легионеру пришлось догонять партнеров, так как старт сезона он пропустил из-за травмы.

И сейчас уже можно с уверенность утверждать, что за это время «Монако» окончательно отказался от классической для клуба расстановки 4-4-2. Говорили даже (естественно, неофициально), что умение играть с двумя форвардами одно время учитывалось при выборе тренеров красно-белых. Только сейчас эта схема себя изжила сразу по нескольким причинам. Во-первых, в распоряжении Ади Хюттера сразу четыре атакующих полузащитника высокого уровня, и логично использовать этот потенциал хотя бы на три четверти. Тем более, с учетом насыщенного календаря Хюттер как раз каждый тур дает кому-то из игроков средней линии паузу.

Во-вторых, дело в подборе нападающих. Эмболо и Балогун — игроки одного плана. 18-летний Иленикена по своему профилю тоже ярко выраженный наконечник атакующего копья. Собрать из них разноплановый тандем не получится даже при очень сильном желании, потому что никто из нынешних форвардов не обладает набором качеств покинувшего «Монако» Бен Йеддера. Бывший капитан — образец футбольного интеллектуала. По габаритам и пониманию игры его вполне мог заменить Микаутадзе, однако форвард сборной Грузии выбрал «Лион».

Так что Хюттер исходит из подбора игроков, а Головин мигрирует в новой схеме между тремя позициями — опорного хавбека, левого инсайда и «десятки». Последний вариант был выбран и против «Лилля», однако формальные 4-2-3-1 напоминали трансформер с гибридными ролями. Так, Бен Сегир периодически выдвигался на одну линию с Иленикеной, а Головин опускался глубже. Страховал молодого одноклубника, дирижировал игрой и выполнял большой объем работы во второй линии прессинга.

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Так, несколько перспективных атак «Монако» начались с отборов россиянина. Сам он, атакуя вторым темпом, до перерыва дважды атаковал ворота. Правда, оба удара получились не сильными и не доставили проблем Шевалье. Можно даже сказать, что команда из княжества при очевидном игровом и территориальном преимуществе никак не могла найти золотую середину. Хозяева то разминали вратаря, то ставили на силу и брали выше цели, как Бен Сегир, Минамино и похоронивший стопроцентный момент защитник Тезе.

Голландец — главный неудачник вечера. На исходе часа игры, когда пресс атак «Монако» вроде бы окончательно вдавил «догов» в их штрафную, Тезе не увидел первым успевшего к мячу Гюдмунссона и заехал ему ногой в лицо. Если учесть, что случилось это на фланге на чужой половине поле — глупость получилась абсолютной. А реакция Хюттера — нетривиальной, так как австриец вместо Минамино выпустил Диатта, но при этом профильный вингер (как уже случалось в прошлом сезоне) занял позицию латераля.

Очевидно, что игравшего за сборную Бразилии и поздно вернувшегося на Лазурный берег Вандерсона решили приберечь к Лиге чемпионов. Схема же трансформировалась в аналог прошлогодней (4-2-2-1), Бен Сегир ушел направо, а Головин окончательно сместился влево. Но при этом регулярно уходил в центр, откуда отдал пас необъяснимо промахнувшемуся из идеальной позиции Диатта.

«Лилль» — между прочим, тоже играющий в ЛЧ — за 90 минут не создал вообще ничего. Соответственно, оценить вернувшегося в ворота после травмы Маецки было невозможно. А вот Шевалье на последних минутах сохранил нули на табло, вытянув из угла удар Закарии. В игре сопоставимых по уровню соперников «Монако» явно потерял очки и дал «ПСЖ» шанс догнать себя по набранным очкам. Но горевать некогда — уже во вторник лигочемпионский матч с «Црвеной Звездой».