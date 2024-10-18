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Сегодня, 16:00

Как продать Головина? И его рекорд? Колонка Казакова

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029 года
Илья Казаков
Колумнист
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Александр Головин продлил контракт с «Монако».
Фото Global Look Press
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о новом контракте нашего лучшего футболиста с «Монако».

Мнение

Цифры — это то, что мы любим в спорте едва ли не больше всего. То, что прекрасно продается. Особенно когда дело касается рекордов или погони за ними.

НХЛ вряд ли утратила бы привлекательность для российских болельщиков, не будь Великой погони Александра Овечкина за Уэйном Гретцки — но последние месяцы наше восприятие заокеанской лиги в целом именно такое. Разве что новость об отказе Игоря Шестеркина от рекордного для вратарей контракта (с суммарной зарплатой в 88 миллионов долларов за восемь лет) всколыхнула больший интерес.

Но опять же — слово «рекорд». Американские лиги продают их с цепкой хваткой. Европейским здесь есть чему поучиться. Даже футбольным, считающимся эталонными. Во Франции, например, сейчас наступило время Александра Головина.

Александр Головин. «Монако» стал вторым домом". Головин продлил контракт с клубом до 2029 года

Почему?

В России за шесть лет, что экс-армеец выступает за «Монако», к этому факту привыкли настолько, что новость о продлении договора хавбека с клубом с Лазурного берега до 2029 года не вызвала больших эмоций. «Монако» и Головин, Головин и «Монако»... Люди, читавшие Маяковского, могли бы сейчас процитировать его знаменитые строчки о Ленине и партии с сакральным вопросом «Кто более матери-истории ценен?».

Между тем, мы с вами присутствуем при зарождении рекорда. Вероятно, более масштабного, чем только французский.

В моменте у Головина 167 матчей за «Монако» в лиге 1 — и это пятый результат в истории команды. Более того, у главного футбольного долгожителя княжества Флавио Ромы ненамного больше — 204. То есть клубный рекорд Александр способен побить уже в следующем сезоне — если не будет спада, долгих дисквалификаций и травм.

Или если не случится трансфер, что сейчас маловероятно. С одной стороны 28 лет — время пика карьеры, но, с другой, длительное соглашение подписывают в этом возрасте, часто думая, что оно может быть последним. Или, по меньшей мере, последним действительно большим.

Александр Головин в матче против «Гавра».
Фото Global Look Press

И к тому же «Монако», всегда охотно продававший своих звезд, получил в лице Головина идеального футболиста. Того, кто дает гарантированное качество. Кто не готов уходить, просто чтобы сменить обстановку. И кто не станет искать от добра добра.

«Своей карьерой я доволен на 9 баллов из 10», — сказал недавно полузащитник. Оставив единичку на идеальный переход в топ-клуб. Но это уже не звучало как погоня за несбыточной мечтой. Акцент явно сделан на другом — на том, что доволен.

«Монако», кстати, сейчас в порядке — впереди «ПСЖ», на первой строчке в таблице. Еще играть и играть, но тем не менее — это уже вызов. Для Головина, для всей команды. Те самые 10 процентов, кстати, — можно реализоваться полностью и без смены прописки, обогнав на дистанции парижского монстра, что по-прежнему выглядит фантастикой. Но поживем — увидим.

Но если вернуться к клубному рекорду и возможности его побить, это событие, как мне кажется, заслуживает особого внимания. «Монако», безусловно, большой клуб. Выступающий в большой лиге. И у нашего человека есть шанс стать рекордсменом команды с такой историей и такой россыпью известных имен, защищавших ее цвета.

Александр Головин. «Зенит» — самая популярная команда России. В «Монако» чаще всего о нем слышат". Интервью Головина

Сколько россиян уезжало в европейские чемпионаты, сколько из них оставили в них заметный след? Множество. Но ни один из них не провел, как кажется, всю свою карьеру за рубежом в одном — и значимом — клубе. Если мы берем протяженный период, а не сезон-два. И никто не стал рекордсменом по числу матчей.

«Монако». Лазурный берег. Лидерство. Статус. Солидный контракт. Все это уже не требовало комментариев, объясняя, почему Головин не уходит.

Куда и зачем? Если нет того варианта, который конкретен и устроит всех. А здесь еще и возможность не просто оставить след в истории, а стать легендой клуба. В Америке такое событие продавали бы уже сейчас.

В любом случае, в следующем сезоне нас ждет эта гонка с обратным отсчетом.

Будем следить.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Франция. Лига 1. 8-й тур
18 окт, 21:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
Лилль
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 Монако 7 6 1 0 14-4 19
2
 ПСЖ 7 5 2 0 21-6 17
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Реймс 7 4 2 1 14-10 14
5
 Лилль 7 4 1 2 13-8 13
6
 Ланс 7 2 5 0 7-4 11
7
 Страсбур 7 2 4 1 14-12 10
8
 Лион 7 3 1 3 10-12 10
9
 Ницца 7 2 3 2 15-7 9
10
 Нант 7 2 3 2 9-8 9
11
 Брест 7 3 0 4 10-13 9
12
 Ренн 7 2 1 4 11-11 7
13
 Сент-Этьен 7 2 1 4 6-18 7
14
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
15
 Гавр 7 2 0 5 7-15 6
16
 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
17
 Монпелье 7 1 1 5 8-21 4
18
 Анже 7 0 3 4 5-13 3
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