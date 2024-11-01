«Вперед, мой китаец!» «ПСЖ» забанил болельщика за расистское обращение к корейцу Ли Кан Ину

Инцидент произошел на тренировке.

Болельщику «ПСЖ» на всю жизнь запретили находиться в фанатских объединениях клуба. Он допустил расистское обращение к корейскому футболисту парижан Ли Кан Ину во время тренировки.

За что забанили фаната

Перед игрой с «Марселем» в чемпионате Франции «ПСЖ» провел открытую тренировку, на которой присутствовали болельщики. Один из них запостил видео в Snapchat, где приветствовал игроков парижан — Витинью, Асенсио и Ли Кан Ина. К корейцу фанат обратился немного неуместно — «вперед, мой китаец» (Allez mon chinois). Клуб мгновенно отреагировал на инцидент, о чем поделился в соцсетях: «ПСЖ» не терпит никакой формы расизма. Фанат, причастный к инциденту с Ли Кан Ином, был навсегда исключен из фанатских групп, а игроку принесли извинения сразу после тренировки», — говорится в заявлении команды.

23-летний футболист в своих соцсетях тоже подсветил эпизод, принесший ему дискомфорт: «Вперед, мой китаец». Такому типу поведения нет места ни на тренировочной базе, ни где-либо еще. Давайте уважать индивидуальность каждого и избегать стереотипов! Именно из-за такого типа людей все фанатское сообщество рискует быть признанным расистским», — написал Ли Кан Ин.

Во Франции борются с болельщиками

Инцидент произошел не в самое подходящее время — новый министр спорта Франции Жиль Аверус активно наводит порядок на футбольных стадионах. Триггером стали гомофобные кричалки болельщиков «ПСЖ» во время матча чемпионата против «Страсбура» (4:2). С 2025 года на арены лиги 1 и лиги 2 будут пускать по именным билетам, чтобы легче идентифицировать нарушителей. Также Аверус собирается ввести технические поражения за гомофобные и иные оскорбления со стороны фанатов.

«Как только раздается гомофобная песня, игра приостанавливается на несколько минут, — заявил министр в эфире BFMTV. — Затем, возможно, матч прерывается, и команды на время отправляются обратно в раздевалки. Игра возобновляется, если все успокаиваются. Высшая санкция — это остановка встречи и присуждение поражения принимающей команде со счетом 0:3.

Желание правительства заключается в том, чтобы избежать коллективных санкций. Мы хотим определять и персонально наказывать тех, кто является источником оскорбительных выкриков, чтобы избежать коллективных санкций. Я подпишу приказ, который вступит в силу 31 декабря. Он сделает обязательным именные билеты на матчах «Лиона», «Марселя» и «ПСЖ». Каждый зритель на стадионе должен иметь именное место, чтобы мы могли определить, откуда берутся оскорбления, и вычленить тех, кто будет подвержен запрету на посещение стадиона».

Фото Global Look Press

Как «ПСЖ» выступает в этом сезоне

Парижане традиционно лидируют в чемпионате Франции: набрали 23 очка в девяти турах, не потерпели ни одного поражения и на три балла обходят «Монако». В Лиге чемпионов команда Луиса Энрике не так грозна: в трех играх у нее лишь четыре очка. Ли Кан Ин является вторым бомбардиром «ПСЖ»: забил четыре гола во всех турнирах — больше настрелял только Брэдли Барколя (восемь).