«Вперед, мой китаец!» «ПСЖ» забанил болельщика за расистское обращение к корейцу Ли Кан Ину
Болельщику «ПСЖ» на всю жизнь запретили находиться в фанатских объединениях клуба. Он допустил расистское обращение к корейскому футболисту парижан Ли Кан Ину во время тренировки.
За что забанили фаната
Перед игрой с «Марселем» в чемпионате Франции «ПСЖ» провел открытую тренировку, на которой присутствовали болельщики. Один из них запостил видео в Snapchat, где приветствовал игроков парижан — Витинью, Асенсио и Ли Кан Ина. К корейцу фанат обратился немного неуместно — «вперед, мой китаец» (Allez mon chinois). Клуб мгновенно отреагировал на инцидент, о чем поделился в соцсетях: «ПСЖ» не терпит никакой формы расизма. Фанат, причастный к инциденту с Ли Кан Ином, был навсегда исключен из фанатских групп, а игроку принесли извинения сразу после тренировки», — говорится в заявлении команды.
23-летний футболист в своих соцсетях тоже подсветил эпизод, принесший ему дискомфорт: «Вперед, мой китаец». Такому типу поведения нет места ни на тренировочной базе, ни где-либо еще. Давайте уважать индивидуальность каждого и избегать стереотипов! Именно из-за такого типа людей все фанатское сообщество рискует быть признанным расистским», — написал Ли Кан Ин.
Во Франции борются с болельщиками
Инцидент произошел не в самое подходящее время — новый министр спорта Франции Жиль Аверус активно наводит порядок на футбольных стадионах. Триггером стали гомофобные кричалки болельщиков «ПСЖ» во время матча чемпионата против «Страсбура» (4:2). С 2025 года на арены лиги 1 и лиги 2 будут пускать по именным билетам, чтобы легче идентифицировать нарушителей. Также Аверус собирается ввести технические поражения за гомофобные и иные оскорбления со стороны фанатов.
«Как только раздается гомофобная песня, игра приостанавливается на несколько минут, — заявил министр в эфире BFMTV. — Затем, возможно, матч прерывается, и команды на время отправляются обратно в раздевалки. Игра возобновляется, если все успокаиваются. Высшая санкция — это остановка встречи и присуждение поражения принимающей команде со счетом 0:3.
Желание правительства заключается в том, чтобы избежать коллективных санкций. Мы хотим определять и персонально наказывать тех, кто является источником оскорбительных выкриков, чтобы избежать коллективных санкций. Я подпишу приказ, который вступит в силу 31 декабря. Он сделает обязательным именные билеты на матчах «Лиона», «Марселя» и «ПСЖ». Каждый зритель на стадионе должен иметь именное место, чтобы мы могли определить, откуда берутся оскорбления, и вычленить тех, кто будет подвержен запрету на посещение стадиона».
Как «ПСЖ» выступает в этом сезоне
Парижане традиционно лидируют в чемпионате Франции: набрали 23 очка в девяти турах, не потерпели ни одного поражения и на три балла обходят «Монако». В Лиге чемпионов команда Луиса Энрике не так грозна: в трех играх у нее лишь четыре очка. Ли Кан Ин является вторым бомбардиром «ПСЖ»: забил четыре гола во всех турнирах — больше настрелял только Брэдли Барколя (восемь).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|9
|7
|2
|0
|28-8
|23
|
2
|Монако
|9
|6
|2
|1
|15-6
|20
|
3
|Марсель
|9
|5
|2
|2
|21-11
|17
|
4
|Лилль
|9
|5
|2
|2
|15-8
|17
|
5
|Ланс
|9
|3
|5
|1
|9-6
|14
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
7
|Лион
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
8
|Ницца
|9
|3
|4
|2
|18-9
|13
|
9
|Страсбур
|9
|3
|4
|2
|19-17
|13
|
10
|Брест
|9
|4
|1
|4
|13-15
|13
|
11
|Ренн
|9
|3
|2
|4
|13-12
|11
|
12
|Нант
|9
|2
|4
|3
|11-12
|10
|
13
|Осер
|9
|3
|1
|5
|13-18
|10
|
14
|Тулуза
|9
|2
|3
|4
|10-11
|9
|
15
|Анже
|9
|1
|4
|4
|10-16
|7
|
16
|Сент-Этьен
|9
|2
|1
|6
|8-24
|7
|
17
|Гавр
|9
|2
|0
|7
|7-20
|6
|
18
|Монпелье
|9
|1
|1
|7
|8-29
|4
|1.11
|21:00
|
Монако – Анже
|- : -
|1.11
|23:00
|
Лилль – Лион
|- : -
|2.11
|19:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|2.11
|21:00
|
Брест – Ницца
|- : -
|2.11
|23:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|- : -
|3.11
|17:00
|
Тулуза – Реймс
|- : -
|3.11
|19:00
|
Осер – Ренн
|- : -
|3.11
|19:00
|
Гавр – Монпелье
|- : -
|3.11
|22:45
|
Нант – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|8
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|6
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|5
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|6
|1
|2