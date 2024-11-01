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«Вперед, мой китаец!» «ПСЖ» забанил болельщика за расистское обращение к корейцу Ли Кан Ину

«ПСЖ» забанил болельщика за расистское обращение к корейцу Ли Кан Ину
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин.
Фото Global Look Press
Инцидент произошел на тренировке.

Болельщику «ПСЖ» на всю жизнь запретили находиться в фанатских объединениях клуба. Он допустил расистское обращение к корейскому футболисту парижан Ли Кан Ину во время тренировки.

За что забанили фаната

Перед игрой с «Марселем» в чемпионате Франции «ПСЖ» провел открытую тренировку, на которой присутствовали болельщики. Один из них запостил видео в Snapchat, где приветствовал игроков парижан — Витинью, Асенсио и Ли Кан Ина. К корейцу фанат обратился немного неуместно — «вперед, мой китаец» (Allez mon chinois). Клуб мгновенно отреагировал на инцидент, о чем поделился в соцсетях: «ПСЖ» не терпит никакой формы расизма. Фанат, причастный к инциденту с Ли Кан Ином, был навсегда исключен из фанатских групп, а игроку принесли извинения сразу после тренировки», — говорится в заявлении команды.

Полузащитник &laquo;Барселоны&raquo; Ламин Ямаль в&nbsp;матче с &laquo;Реалом&raquo; (4:0) 26&nbsp;октября 2024 года. В Испании достается не только Винисиусу. В класико расистские оскорбления кричали Ямалю

23-летний футболист в своих соцсетях тоже подсветил эпизод, принесший ему дискомфорт: «Вперед, мой китаец». Такому типу поведения нет места ни на тренировочной базе, ни где-либо еще. Давайте уважать индивидуальность каждого и избегать стереотипов! Именно из-за такого типа людей все фанатское сообщество рискует быть признанным расистским», — написал Ли Кан Ин.

Во Франции борются с болельщиками

Инцидент произошел не в самое подходящее время — новый министр спорта Франции Жиль Аверус активно наводит порядок на футбольных стадионах. Триггером стали гомофобные кричалки болельщиков «ПСЖ» во время матча чемпионата против «Страсбура» (4:2). С 2025 года на арены лиги 1 и лиги 2 будут пускать по именным билетам, чтобы легче идентифицировать нарушителей. Также Аверус собирается ввести технические поражения за гомофобные и иные оскорбления со стороны фанатов.

Сергей Лазарев (пятый слева) с&nbsp;командой &laquo;Яро&raquo; перед матчем. Расизм по-фински. Из-за кричалок в адрес россиян даже пришлось остановить футбольный матч

«Как только раздается гомофобная песня, игра приостанавливается на несколько минут, — заявил министр в эфире BFMTV. — Затем, возможно, матч прерывается, и команды на время отправляются обратно в раздевалки. Игра возобновляется, если все успокаиваются. Высшая санкция — это остановка встречи и присуждение поражения принимающей команде со счетом 0:3.

Желание правительства заключается в том, чтобы избежать коллективных санкций. Мы хотим определять и персонально наказывать тех, кто является источником оскорбительных выкриков, чтобы избежать коллективных санкций. Я подпишу приказ, который вступит в силу 31 декабря. Он сделает обязательным именные билеты на матчах «Лиона», «Марселя» и «ПСЖ». Каждый зритель на стадионе должен иметь именное место, чтобы мы могли определить, откуда берутся оскорбления, и вычленить тех, кто будет подвержен запрету на посещение стадиона».

Фото Global Look Press

Как «ПСЖ» выступает в этом сезоне

Парижане традиционно лидируют в чемпионате Франции: набрали 23 очка в девяти турах, не потерпели ни одного поражения и на три балла обходят «Монако». В Лиге чемпионов команда Луиса Энрике не так грозна: в трех играх у нее лишь четыре очка. Ли Кан Ин является вторым бомбардиром «ПСЖ»: забил четыре гола во всех турнирах — больше настрелял только Брэдли Барколя (восемь).

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 7 2 0 28-8 23
2
 Монако 9 6 2 1 15-6 20
3
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
4
 Лилль 9 5 2 2 15-8 17
5
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
10
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
15
 Анже 9 1 4 4 10-16 7
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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1.11 21:00
Монако – Анже
 - : -
1.11 23:00
Лилль – Лион
 - : -
2.11 19:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
2.11 21:00
Брест – Ницца
 - : -
2.11 23:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
3.11 17:00
Тулуза – Реймс
 - : -
3.11 19:00
Осер – Ренн
 - : -
3.11 19:00
Гавр – Монпелье
 - : -
3.11 22:45
Нант – Марсель
 - : -
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Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 8
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 6
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 6
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

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И К Ж
Стефан Дзодич

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Этьен Юте Кинкуэ

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