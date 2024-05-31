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Одноклубник Головина отказался поддержать акцию ЛГБТ*. «Монако» поддержал его дисквалификацию

Полузащитник «Монако» дисквалифицирован за отказ поддержать ЛГБТ*
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Монако» Мохамед Камара
Мохамед Камара дисквалифицирован на четыре матча.
Фото AFP
Уже не первый скандал в лиге 1.

В «Монако» скандал — 24-летний полузащитник Мохамед Камара получил дисквалификацию за то, что заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией.

Футболиста осудил министр спорта

Во Франции скандалы с протестами против акций поддержки ЛГБТ* периодически случаются. Египетский форвард «Нанта» Мостафа Мохамед в прошлом году отказался надевать футболку с радужными элементами и не вышел на поле, за что клуб его оштрафовал. В этом году акцию видоизменили — цветные номера убрали, но раскрасили логотип лиги 1, а на груди разместили надпись «Нет гомофобии». Мохамед снова не вышел на поле и был повторно оштрафован «Нантом», а его клуб перечислил деньги в ассоциацию ЛГБТ*-болельщиков французских клубов.

 
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В лиге 1 нашелся и другой протестующий — одноклубник Александра Головина по «Монако» Мохамед Камара. Он вышел на матч, но залепил оба логотипа тейпами. Реакция прилетела моментально — высказалась даже министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера: «Я считаю это поведение неприемлемым, я также рассказала лиге все, что думаю по этому поводу. Я считаю, что за такое поведение должны быть применены самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу, который позволил ему это сделать».

Чуть позже издание L'Equipe сообщило, что Камара может быть дисквалифицирован на срок до 10 матчей или оштрафован.

Футболист «Монако» Мохамед Камара
Фото AFP

«Монако» не поддержал футболиста

Клуб Камара сразу же заявил, что не солидарен со своим футболистом — вместо этого там решили «тщательно проанализировать ситуацию». А вот родная Федерация футбола Мали высказалась в пользу Мохамеда:

«Федерация футбола Мали поддерживает Камара в реализации его свободы самовыражения и, как следствие, отказа от выражения мнения. Футболисты — такие же граждане, как и все остальные, чьи основные права должны быть защищены при любых обстоятельствах».

Не помогло — 31 мая игрока дисквалифицировали на четыре матча. Как сообщает Le Parisien, официальная формулировка — «за отказ провести одно или несколько мероприятий по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией».

«Монако» согласен с наказанием и не будет его обжаловать: «Мы принимаем к сведению решение лиги 1, которого ожидали, и не будем подавать апелляцию. Как клуб мы не согласны с тем, что Камара сделал.

Наша главная задача была — справиться с этой ситуацией, прояснить позицию нашего клуба по этому вопросу и объяснить Мо, что его поведение могло быть другим. «Монако» поддерживает действия лиги, борьбу с дискриминацией, действия против гомофобии, это ясно для нас и также ясно для Мо».

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Футбол
ФК Монако
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2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
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 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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Лорьян – Клермон Фут
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