Вице-президент "Монако" прокомментировал трансферные новости и слухи

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров в интервью "СЭ" прокомментировал трансферные новости и слухи, появившиеся в это межсезонье.

– Идет межсезонье. Очень и очень много слухов о трансферах. Много разговоров о "Монако". Команду покинул ветеран Андреа Раджи, это так?

– Да, у него закончился контракт.

– Многие футболисты выступали за "Монако" на правах аренды. Правда, что из них останется только Желсон Мартинш, а, к примеру, Адриэна Силвы, Карлоса Винисиуса, Кевина Нкуду в команде не будет?

– Желсона мы купили, а у остальных игроков, которых вы назвали, закончились арендные соглашения. Они вернутся в свои клубы.

– Появлялась информация, что выкуп прав на Мартинша стоит 30-35 миллионов евро. Насколько эти суммы близки к действительной?

– Не хотелось бы комментировать финансовые условия. Но… Близки.

– "Интер" не стал выкупать Кейта Бальде. Говорили, что им интересуется "Арсенал". Не тульский – лондонский. Он вернется или Жардим не видит его в команде?

– Он может играть в нашей команде. Какого-то табу нет. Он может вернуться. Это зависит от того, насколько качественных игроков мы подберем. Если мы не реализуем его продажу по коммерческой стоимости, он вернется и будет играть.

– А Андре Силва, которого называли чуть ли не преемником Криштиану, может прийти в аренду из "Милана"?

– Сложно отвечать на такие вопросы, называя конкретные имена. Любое проявление интереса может повлиять на повышение цены.

– В "Монако" выступали дети известных игроков – Лилиана Тюрама и Яфета Н’Дорама. Кефрен Тюрам ушел в "Ниццу". А что будет с Кевином Н’Дорамом?

– Уходит в аренду в "Метц".

– А Жоау Мариу берете? По нему ведете переговоры с "Интером"?

– Нет.

– Называли также Далберта из "Интера", Филипе Луиса…

– Я общался с очень многими агентами, представляющими интересы различных футболистов. Разговаривал еще до окончания сезона. Чтобы понять, как формировать команду.

– Первым трансфером будем считать покупку Желсона Мартинша. Когда следует ждать второй?

– Думаю, в течение двух недель. Переговоры ведутся. Поступим взвешенно. Я не спешу. Люди понимают, что мы – "Монако", что нам нужны игроки, что создаем команду, которая хочет и будет бороться за второе место, и занимают очень жесткую позицию по цене. Это вообще специфика футбольного бизнеса. Но хочется найти правильное решение, а не просто покупать самое дорогое. Нам нужны такие игроки, с помощью которых добьемся результата. (Александр Бобров)