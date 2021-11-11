В «Эвертоне» прокомментировали возможный трансфер Головина за 46 миллионов евро

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс прокомментировал «СЭ» информацию об интересе английского клуба к российскому хавбеку «Монако» Александру Головину.

Ранее, 10 ноября, Liverpool Echo сообщил, что монегаски запросили у «Эвертона» 46 миллионов евро за 25-летнего футболиста.

«Информация, что «Монако» запросил у нас за Головина 46 миллионов евро — это абсолютная чушь», — сказал Брандс «СЭ».

В текущем сезоне Головин провел 16 матчей за «Монако», забил три гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 28 миллионов евро. Контракт игрока с французской командой действует до конца июня 2024-го.

«Эвертон» с 15 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.