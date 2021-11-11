«Монако» хочет получить 50 миллионов евро за Тчуамени
11:38
«Монако» хочет получить 50 миллионов евро за полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, монегаски обозначили свою позицию по поводу стоимости 21-летнего француза, которым интересуются «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В сезоне-2021/22 Тчуамени провел 20 матчей за «Монако», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt2abb6df9291359f4
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