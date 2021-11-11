«Монако» хочет получить 50 миллионов евро за Тчуамени

«Монако» хочет получить 50 миллионов евро за полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, монегаски обозначили свою позицию по поводу стоимости 21-летнего француза, которым интересуются «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В сезоне-2021/22 Тчуамени провел 20 матчей за «Монако», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 35 миллионов евро.