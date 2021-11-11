Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Монако» хочет получить 50 миллионов евро за Тчуамени

11:38
Теги:

«Монако» хочет получить 50 миллионов евро за полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, монегаски обозначили свою позицию по поводу стоимости 21-летнего француза, которым интересуются «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В сезоне-2021/22 Тчуамени провел 20 матчей за «Монако», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt2abb6df9291359f4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Фастфуд: вред или польза для человека
МИД РФ пообещал ответ в случае введения санкций ЕС против «Аэрофлота»
0