«ПСЖ» в необычном товарищеском матче разгромил «Васланд-Беверен»

В товарищеском матче на своем стадионе «ПСЖ» победил бельгийский «Васланд-Беверен» (7:0). Игра прошла в необычном формате — четыре тайма по 30 минут. Игра прошла со зрителями — парижанам разрешили частично заполнить «Парк де Пренс».

В составе победителей забивали Неймар, Мауро Икарди, Кильян Мбаппе, Эрик-Максим Шупо-Мотинг (дважды) и Лоик Мбе Со. Открыли же счет парижане благодаря автоголу.

Чемпионат Франции не был завершен из-за пандемии коронавируса. «ПСЖ» был признан чемпионом.

Товарищеский матч

«ПСЖ» (Франция) — «Васланд-Беверен» (Бельгия) — 7:0

Голы: Вукотич, 21 — в свои ворота (1:0). Неймар, 28 — с пенальти (2:0). Икарди, 47 (3:0). Мбаппе, 60 (4:0). Шупо-Мотинг, 65 (5:0). Шупо-Мотинг, 66 (6:0). Мбе Со, 93 (7:0).

17 июля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».