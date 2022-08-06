Икарди находится в сфере интересов «Сампдории» и «Монци»

Нападающий Мауро Икарди может вернуться в итальянскую серию А, сообщает Calciomercato.

Интерес к 29-летнему нападающему проявляют два клуба. Речь идет не о «Сампдории» и «Монце».

В минувшем сезоне Икарди забил 5 мячей в 30 матчах за «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Мауро Икарди не попал в заявку «ПСЖ» на стартовый матч чемпионата Франции из-за личных проблем.

При этом слухи активно говорят о том, что аргентинский форвард не входит в планы главного тренера Кристофа Гальтье в Париже.