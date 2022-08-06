«Страсбур» — «Монако»: прямая трансляция матча
В субботу, 6 августа «Страсбур» на своем поле сыграет с «Монако» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Игра пройдет на стадионе «Стад де ла Мено», начало — 18:00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Страсбур» — «Монако». Видеотрансляция игры будет доступна на платформах TV5Monde Maghreb и Setanta Sports.
В минувшем сезоне «Страсбур» за 38 туров набрал 63 балла и занял итоговое шестое место. «Монако», заработав 69 очков, финишировал на третьей строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|2 : 1
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Тете
Лион
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|1
|
|
Тома Мангани
Аяччо
|1
|П
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1
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