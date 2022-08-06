«Страсбур» — «Монако»: прямая трансляция матча

В субботу, 6 августа «Страсбур» на своем поле сыграет с «Монако» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Игра пройдет на стадионе «Стад де ла Мено», начало — 18:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Страсбур» — «Монако». Видеотрансляция игры будет доступна на платформах TV5Monde Maghreb и Setanta Sports.

В минувшем сезоне «Страсбур» за 38 туров набрал 63 балла и занял итоговое шестое место. «Монако», заработав 69 очков, финишировал на третьей строчке.