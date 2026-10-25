«Монако» дома сыграл вничью с «Лиллем», Головин не отметился результативными действиями

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Лиллем» в матче 8-го тура Лиги 1 — 1:1.

У хозяев на 74-й минуте отличился Эдан Диоп. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

У гостей на 24-й минуте гол забил Итан Мбаппе. С 66-й минуты «Лилль» играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил Ньянзу Куасси.

«Монако» с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Лилль» с таким же количеством очков — на первой строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур.

25 октября, 17:00. Луи II (Монако)

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