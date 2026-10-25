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Монако — Лилль: результат матча 8 тура РПЛ 25 октября 2026

«Монако» дома сыграл вничью с «Лиллем», Головин не отметился результативными действиями

Сергей Ярошенко
Александр Головин.
Фото AFP

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Лиллем» в матче 8-го тура Лиги 1 — 1:1.

У хозяев на 74-й минуте отличился Эдан Диоп. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

У гостей на 24-й минуте гол забил Итан Мбаппе. С 66-й минуты «Лилль» играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил Ньянзу Куасси.

«Монако» с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Лилль» с таким же количеством очков — на первой строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур.
25 октября, 17:00. Луи II (Монако)
Монако
1:1
Лилль

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ФК Лилль
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Лион 7 4 2 1 13-5 14
2
 ПСЖ 7 4 2 1 14-9 14
3
 Лилль 7 4 2 1 10-5 14
4
 Париж 8 4 2 2 13-9 14
5
 Монако 7 4 2 1 10-6 14
6
 Ланс 8 4 1 3 16-12 13
7
 Ренн 7 4 1 2 15-14 13
8
 Лорьян 7 3 2 2 7-6 11
9
 Ницца 8 3 2 3 8-10 11
10
 Марсель 7 3 0 4 14-10 9
11
 Брест 8 2 3 3 14-12 9
12
 Тулуза 7 2 3 2 12-11 9
13
 Осер 7 3 0 4 11-17 9
14
 Страсбур 7 2 1 4 12-15 7
15
 Анже 7 2 1 4 9-15 7
16
 Ле Ман 7 1 3 3 10-15 6
17
 Труа 7 1 1 5 5-16 4
18
 Гавр 7 0 2 5 5-11 2
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23.10 21:45 Брест – Ницца 1 : 2
24.10 21:45 Ланс – Париж 2 : 1
25.10 17:00 Монако – Лилль - : -
25.10 19:15 Анже – Лорьян - : -
25.10 19:15 Осер – Ле Ман - : -
25.10 19:15 Марсель – Гавр - : -
25.10 19:15 Ренн – Страсбур - : -
25.10 19:15 Тулуза – Труа - : -
26.10 22:30 ПСЖ – Лион - : -
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Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 6
Каспер Тенгстедт
Каспер Тенгстедт

Тулуза

 5
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 8
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Лассине Синайоко
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Париж

 4
И К Ж
Джибриль Сидибе
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Ле Ман

 4 1 2
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Осер

 5 1 1
Жордан Лефор
Жордан Лефор

Анже

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