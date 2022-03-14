Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

14 марта, 23:43

Жена Месси чуть не заплакала после свиста фанатов «ПСЖ» в адрес футболиста

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси.
Фото Twitter
Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо на матче «ПСЖ» — «Бордо».
Фото Twitter
1/2

В Сети появились фотографии Антонеллы Рокуццо, супруги форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, с матча 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). На снимках девушка выглядела очень расстроенной и прикусывала губу, пытаясь сохранить спокойствие.

Как сообщает Mundo Deportivo, жена Месси едва не расплакалась, когда болельщики парижан освистывали ее мужа. Фанаты «ПСЖ» таким образом выражают недовольство игрой 34-летнего аргентинского футболиста после вылета из Лиги чемпионов.

Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо на матче "ПСЖ" - "Бордо". Фото Twitter
Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо на матче «ПСЖ» — «Бордо». Фото Twitter
Фото Twitter

9 марта «Реал» обыграл «ПСЖ» (3:1, общий счет — 3:2) в 1/8 финала ЛЧ и вышел в четвертьфинал турнира. Месси не отметился результативными действиями по итогам двух матчей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Месси может вернуться в «Барселону».

Франция. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 15:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:0
Бордо
Голы
Мбаппе, 24 (1:0), Неймар, 52 (2:0), Паредес, 61 (3:0)
ПСЖ
Навас Хакими (Керер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш (Диалло, 84) Паредес Данилу Перрейра Вейналдум (Дракслер, 88) Мбаппе Неймар Месси
Бордо
Пуссен Грегерсен Ахмедходжич Марселу Кватенг Онана (Игнатенко, 68) Адли (Ньянг, 80) Гилавоги Хван Уй Джо (Дилросюн, 80) Уден (Менса, 69) Элис (Мара, 68)
Предупреждения
Паредес 39’  -  Гилавоги 40’, Уден 45+1’, Марселу 57’
Судьи
Летексье (Франция)
Лионель Месси
Футбол
ФК Бордо
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рубин» — «Ростов»: Бегич забил в свои ворота
Жена Месси чуть не заплакала после свиста фанатов «ПСЖ» в адрес футболиста
Колосков отреагировал на решение «Спартака» подать жалобу в ЭСК РФС на судейство в матче с «Краснодаром»
Заместитель председателя НОК Норвегии покинул пост в знак поддержки российских спортсменов
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси не вернется в «Барселону» из «ПСЖ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 - : -
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
19.03 23:00
Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 24 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости