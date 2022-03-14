Жена Месси чуть не заплакала после свиста фанатов «ПСЖ» в адрес футболиста

В Сети появились фотографии Антонеллы Рокуццо, супруги форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, с матча 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). На снимках девушка выглядела очень расстроенной и прикусывала губу, пытаясь сохранить спокойствие.

Как сообщает Mundo Deportivo, жена Месси едва не расплакалась, когда болельщики парижан освистывали ее мужа. Фанаты «ПСЖ» таким образом выражают недовольство игрой 34-летнего аргентинского футболиста после вылета из Лиги чемпионов.

Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо на матче «ПСЖ» — «Бордо». Фото Twitter Фото Twitter

9 марта «Реал» обыграл «ПСЖ» (3:1, общий счет — 3:2) в 1/8 финала ЛЧ и вышел в четвертьфинал турнира. Месси не отметился результативными действиями по итогам двух матчей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Месси может вернуться в «Барселону».