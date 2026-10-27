Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные
Золотой мяч 2026, итоги голосования: какие места заняли Кейн, Мбаппе, Ямаль, Месси, Хвича — первая десятка премии

Топ-10 «Золотого мяча»: Мбаппе стал вторым, Ямаль — третьим, Месси — пятым, Хвича — шестым

Павел Лопатко
Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн стал обладателем приза «Золотой мяч» лучшему футболисту сезона-2025/26 по версии журнала France Football.

После церемонии награждения, которая прошла в Лондоне в театре «Палладиум», были опубликованы официальные результаты голосования за звание лучшего игрока.

Второе место занял Килиан Мбаппе, третье — Ламин Ямаль. Далее в первой десятке расположились Родри, Лионель Месси, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Эрлинг Холанн, Майкл Олисе и Фабиан Руис.

Итоги голосования за обладателя приза «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/26

1. Харри Кейн (Англия, «Бавария»)
2. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»)
3. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»)
4. Родри (Испания, «Манчестер Сити» / «Барселона»)
5. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»)
6. Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ»)
7. Усман Дембеле (Франция, «Пари Сен-Жермен»)
8. Эрлинг Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»)
9. Майкл Олисе (Франция, «Бавария»)
10. Фабиан Руис (Испания, «ПСЖ»)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Читайте также
«Так больше продолжаться не может». «Локомотив» вылетел из Кубка, а Галактионов намекнул на свой уход. Что происходит
«Не общаюсь с отцом и никогда не буду». Трусова — о семейном конфликте, травмах, материнстве и Олимпиаде
CAS обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным турнирам
Популярное видео
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2026 — лучшие футболист, вратарь, тренер сезона: Кейн обошел Мбаппе и Ямаля, Сафонов без приза
Мбаппе был в шаге от «Золотого мяча». Опубликованы полные результаты голосования
Сафонову не хватило 10 баллов до тройки в голосовании за «Трофей Яшина»
Кейн опередил Мбаппе на 28 баллов в борьбе за «Золотой мяч» — 2026
Флик — о третьем месте Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»: «Очень горжусь Ламином»
Тренер «Боруссии» Ковач назвал Кейна сенсационным игроком перед матчем с «Баварией»
Кейн намерен отблагодарить партнеров по «Баварии» и сборной Англии за «Золотой мяч»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Харри Кейн завоевал «Золотой мяч» впервые в карьере

Кейн после получения «Золотого мяча»: «Большое спасибо моей семье. Я знаю, какую поддержку вы мне оказываете»
Новости
RSS RSS
Все новости