Топ-10 «Золотого мяча»: Мбаппе стал вторым, Ямаль — третьим, Месси — пятым, Хвича — шестым

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн стал обладателем приза «Золотой мяч» лучшему футболисту сезона-2025/26 по версии журнала France Football.

После церемонии награждения, которая прошла в Лондоне в театре «Палладиум», были опубликованы официальные результаты голосования за звание лучшего игрока.

Второе место занял Килиан Мбаппе, третье — Ламин Ямаль. Далее в первой десятке расположились Родри, Лионель Месси, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Эрлинг Холанн, Майкл Олисе и Фабиан Руис.

Итоги голосования за обладателя приза «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/26

1. Харри Кейн (Англия, «Бавария»)

2. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»)

3. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»)

4. Родри (Испания, «Манчестер Сити» / «Барселона»)

5. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»)

6. Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ»)

7. Усман Дембеле (Франция, «Пари Сен-Жермен»)

8. Эрлинг Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»)

9. Майкл Олисе (Франция, «Бавария»)

10. Фабиан Руис (Испания, «ПСЖ»)

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