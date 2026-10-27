Топ-10 «Золотого мяча»: Мбаппе стал вторым, Ямаль — третьим, Месси — пятым, Хвича — шестым
Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн стал обладателем приза «Золотой мяч» лучшему футболисту сезона-2025/26 по версии журнала France Football.
После церемонии награждения, которая прошла в Лондоне в театре «Палладиум», были опубликованы официальные результаты голосования за звание лучшего игрока.
Второе место занял Килиан Мбаппе, третье — Ламин Ямаль. Далее в первой десятке расположились Родри, Лионель Месси, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Эрлинг Холанн, Майкл Олисе и Фабиан Руис.
Итоги голосования за обладателя приза «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/26
1. Харри Кейн (Англия, «Бавария»)
2. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»)
3. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»)
4. Родри (Испания, «Манчестер Сити» / «Барселона»)
5. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»)
6. Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ»)
7. Усман Дембеле (Франция, «Пари Сен-Жермен»)
8. Эрлинг Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»)
9. Майкл Олисе (Франция, «Бавария»)
10. Фабиан Руис (Испания, «ПСЖ»)