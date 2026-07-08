«Монако» подписал Сане
Защитник Садибу Сане перешел из «Метца» в «Монако». 22-летний сенегалец подписал контракт до 2031 года.
«Этот надежный защитник ростом 1,84 метра продолжит свое развитие в «Монако», где будет играть в лиге, которую уже хорошо знает, используя свои оборонительные качества и умение начинать атаки в интересах монегасской команды», — написала пресс-служба монегасков.
В сезоне-2025/26 Сане сыграл в 23 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 5 желтых и 2 красных карточки.
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4
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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|0-0
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15
|Осер
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|0-0
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16
|Ницца
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|0
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|0-0
|0
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
|0
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|22.08
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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