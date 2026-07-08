«Монако» подписал Сане

Защитник Садибу Сане перешел из «Метца» в «Монако». 22-летний сенегалец подписал контракт до 2031 года.

«Этот надежный защитник ростом 1,84 метра продолжит свое развитие в «Монако», где будет играть в лиге, которую уже хорошо знает, используя свои оборонительные качества и умение начинать атаки в интересах монегасской команды», — написала пресс-служба монегасков.

В сезоне-2025/26 Сане сыграл в 23 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 5 желтых и 2 красных карточки.