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Трезеге о Сафонове в «ПСЖ»: «Энрике справедливо предоставил ему шанс, он входит в тройку лучших вратарей мира»

Сергей Филин

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Вместе с «ПСЖ» в прошлом сезоне российский вратарь выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов.

«Луис Энрике справедливо предоставил Сафонову шанс, и тот доказал, что является сильным, надежным вратарем. Он сыграл важную роль для «ПСЖ» и на сегодняшний день заслуженно стал основным голкипером такого большого клуба. На сегодняшний день Сафонов входит в тройку лучших вратарей мира», — сказал Трезеге в видео на канале FONBET.

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 28 мячей и отыграл 12 встреч на ноль. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего голкипера в 30 миллионов евро.

Источник: FONBET
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Давид Трезеге
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
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