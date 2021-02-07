Головин в стартовом составе «Монако» на матч с «Нимом»
16:09
«Монако» назвал стартовый состав на матч чемпионата Франции с «Нимом». В старте выйдет российский полузащитник Александр Головин.
Le ?? de d?part pour affronter le @nimesolympique ?#NOASM pic.twitter.com/94nj9fOXL0— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 7, 2021
Состав «Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Балло-Туре, Диоп, Фофана, Тшуамени, Головин, Бен Йеддер, Фолланд.
Матч начнется в 17.00 по московскому времени.
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