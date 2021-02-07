Головин в стартовом составе «Монако» на матч с «Нимом»

«Монако» назвал стартовый состав на матч чемпионата Франции с «Нимом». В старте выйдет российский полузащитник Александр Головин.

Состав «Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Балло-Туре, Диоп, Фофана, Тшуамени, Головин, Бен Йеддер, Фолланд.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.