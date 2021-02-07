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Головин в стартовом составе «Монако» на матч с «Нимом»

16:09
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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«Монако» назвал стартовый состав на матч чемпионата Франции с «Нимом». В старте выйдет российский полузащитник Александр Головин.

Состав «Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Балло-Туре, Диоп, Фофана, Тшуамени, Головин, Бен Йеддер, Фолланд.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

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