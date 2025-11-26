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26 ноября 2025, 08:43

В Буэнос-Айресе остановили проект строительства мавзолея Марадоны

Сергей Ярошенко

Проект по созданию мавзолея аргентинского нападающего Диего Марадоны в центре Буэнос-Айреса остановлен, сообщает La Nacion.

По информации источника, строительство объекта находилось уже на продвинутом этапе, однако продолжительное время там не велось никаких работ. Отмечается, что остановка произошла «в связи с общим пониманием, что в намеченном месте нет условий, необходимых для реализации проекта таких масштабов и такого характера с надлежащими гарантиями».

Примечательно, что сайт проекта продолжает работать и принимать пожертвования на строительство мавзолея.

В октябре 2024 года суд разрешил дочерям Марадоны перенести тело футболиста в мавзолей, строительство которого планировалось завершить в 2025 году. В настоящее время тело Марадоны покоится на частном кладбище в пригороде Буэнос-Айреса.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни.

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Диего Марадона
Футбол
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