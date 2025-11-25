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25 ноября 2025, 13:05

У экс-тренера сборной Дании Харейде диагностирован рак мозга

Сергей Ярошенко

Норвежскому тренеру Оге Харейде диагностировали рак мозга, сообщает его сын Бендик Харейде.

72-летний специалист прошел шестинедельный курс лучевой терапии. Сейчас он проходит курс химиотерапии и принимает лекарства.

«Это стало шоком для всех нас. Он может говорить, но у него есть проблемы с речью. Это результат сочетания болезни и лекарств», — приводит слова сына NRK.

Харейде вызглавлял «Мольде», «Хельсингборг», «Брондбю», «Русенборг», «Эргрюте», «Викинг», «Мальме», а также сборные Норвегии, Дании и Исландии. Тренерскую карьеру он завершил в 2024 году.

В качестве футболиста он выступал за «Хедд», «Мольде», «Норвич» и «Манчестер Сити».

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