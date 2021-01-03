«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью в Кубке Марадоны

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» не выявили победителя в матче 4-го тура Кубка Диего Марадоны (2:2). Команды обменялись двумя голами и красными карточками.

Напомним, в конце ноября прошлого года после смерти легенды футбола Диего Марадоны футбольная ассоциация Аргентины приняла решение переименовать Кубок профессиональной лиги в честь легендарного игрока.

Кубок Диего Марадоны

Этап победителей

4 тур

«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» — 2:2 (1:0)

Голы: Абила, 10 (1:0). Жиротти, 74 (1:1). Борре, 77 (1:2). Вилья, 86 (2:2).

Удаления: Кампусано (Б), 58. Перес (Р), 80.