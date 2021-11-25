«Локомотив» vs «Лацио»: без моментов и без плей-офф Лиги Европы. Модная немецкая философия пока не работает

Гости забили «трешку», а могли в два раза больше.

Матч между «Лацио» и «Локомотивом» в Риме получился невероятно унылым — разумеется, в исполнении российского клуба. Смотреть на это было решительно невозможно, и те, кто досидел до конца, заслуживают большого уважения. Мне вот это пришлось сделать по работе, и ощущение бесцельно потраченного времени не прошло до сих пор. Если кто забыл или уснул, то напомню — «Лацио», не особенно напрягаясь, забил два гола к середине первого тайма, а потом, перейдя на минимальные обороты, мог спокойно забить еще столько же. «Локомотива» же вообще, кажется, не было на поле — так, какие-то персонажи в зеленых футболках.

С этой точки зрения красно-зеленые добились кое-какого прогресса — были и динамика, и попытки прессинга, и желание быстро переходить в атаку. И не сказать, что «Лацио» отбывал номер: у гостей были и турнирная мотивация, и вполне боевой состав, в котором для полного комплекта не хватало разве что Милинковича-Савича, да и то серб вышел на поле во втором тайме. Но вот чего «Локомотиву» категорически не хватало — это, как говорит Леонид Слуцкий, конкретики в атаке. Все положительные действия ни во что не выливались. Первый удар в створ у хозяев случился только на 69-й минуте, да и то из-за пределов штрафной, — и это убийственная статистика.

«Лацио» в этом смысле был куда четче — были и удары в створ, и хорошее давление после стандартов. Логично, учитывая, что в воротах у хозяев находился 17-летний Худяков, для которого эта была первая игра в еврокубках. Но молодой голкипер довольно спокойно ловил то, что и должен был, показывая, что с нервами у него все в порядке. У него даже хватило здоровой наглости попытаться поиграть с Иммобиле в mind games, когда форвард «Лацио» готовился исполнять первый 11-метровый, показывая угол, в который стоит бить. Забив, лучший бомбардир в истории римлян показал пальцем — куда просил, туда и пробил.

Ну и главное — если ты хочешь играть высоко и агрессивно, но не можешь/не готов/не умеешь это делать, это выливается в то, что было во втором тайме. А там «Лацио» безжалостно деклассировал «Локомотив», раз за разом ловя москвичей на таких попытках и осваивая гектары свободных зон за спинами игроков хозяев.

И можно сколько угодно рассуждать про смелость, современность, революционность, высокий прессинг, жонглируя словами, но главный показатель качества игры — это голевые моменты (ну или xG). Их у «Локомотива» не было, а «Лацио» создал их более чем достаточно. А модно и прогрессивно ты играешь или «паркуешь автобус» — вообще не имеет значения.

Проиграв, «Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Но не на евровесну: если красно-зеленые в последнем туре победят в гостях «Марсель», то займут третье место в группе и продолжат выступления в Лиге конференций.