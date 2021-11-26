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Головин разбудил «Монако». У команды россиянина — первое место в группе Лиги Европы

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 01:20
25 ноября. Монако. «Монако» — «Реал Сосьедад» — 2:1. Александр Головин (слева). Фото AFP
25 ноября. Монако. «Монако» — «Реал Сосьедад» — 2:1. Александр Головин (слева). Фото AFP
Теги:
Российский полузащитник провел хороший матч против «Реал Сосьедад».

Несмотря на неудачное выступление в чемпионате Франции, на международной арене «Монако» Александра Головина был довольно неплох. Перед матчем с «Реал Сосьедад» монегаски шли первыми в группе Лиги Европы с ПСВ и «Штурмом» с 8 очками в активе. Победа могла обеспечить подопечным Нико Ковача первое место и выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Головин пропустил первую игру после возвращения из сборной, поэтому камбэк с «Лиллем» (2:2 с 0:2) монегаски совершили без россиянина. К еврокубковому матчу полузащитник подошел в лучшей форме и попал в стартовый состав.

Лига Европы. Группа B
25 нояб, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Реал Сосьедад
Голы
Фолланд, 28 (1:0), Исак, 35 (1:1), Фофана, 38 (2:1)
Монако
Нюбель Марипан Бадиашиле (Дисаси, 68 ) Кайю Энрике Сидибе Жан Лукас Головин (Матсима, 90 ) Фофана Диоп (Мартинш, 76 ) Бен-Йеддер (Боаду, 76 ) Фолланд (Матазо, 90 )
Реал Сосьедад
Райан Сальдуа (Горосабель, 47) Элустондо Айен Муньос Ле Норман Субименди Мерино (Туррьентес, 66) Сильва (Барренечеа, 46) Ойярсабаль Янузай (Порту, 75) Исак (Серлот, 73)
Предупреждения
Марипан 15, Головин 33, Нюбель 90  -  Сальдуа 44, Янузай 58, Субименди 75
Удаления
Фофана 89
Судьи
Кружляк

Предыдущая встреча «Монако» с басками прошла под диктовку «Реал Сосьедад». Хозяева во многом больше владели мячом и чаще били по воротам, но в победу одержать не смогли (1:1). На «Луи II» матч пошел по-другому сценарию. До 28-й минуты все было очень спокойно, пока не вмешался Головин. Российский полузащитник в центре поля перехватил мяч и разогнал атаку своей команды. Разыграв «стеночку» с Виссамом Бен Йеддером, Головин ворвался в штрафную и покатил на Кевина Фолланда. Немец со второй попытки отправил мяч мимо распластавшегося в воротах защитника баскского клуба.

Однако радоваться «Монако» долго не пришлось. Уже на 35-й минутой Аднан Янузай разрезал всю оборону соперника одной передачей и вывел Александра Исака один на один с Александром Нюбелем. Шведский форвард легко разобрался с вратарем.

Через три минуты хозяева снова повели. На сей раз монегаски отлично воспользовались стандартом. Софьян Диоп навесил точно на голову высоченному центральному защитнику Бенуа Бадиашилю, а тот сделал скидку во вратарскую. Несколько футболистов «Монако» были готовы внести мяч в сетку, самым расторопным из них оказался Юссуф Фофана.

Ход параллельной встречи обязывал гостей идти вперед. В Голландии ПСВ легко обыгрывал австрийский «Штурм» (2:0) и обходил «Реал Сосьедад» в онлайн-таблице группы. Баски забрали себе владение, но «Монако» внимательно и надежно оборонял комфортный счет. Редкие контрвыпады восьмая команда Франции почти не доводила до ударов, но у них и не было такой нужды. Единственное, что требовалось от монегасков в конце матча, так это остаться без травм и дисквалификаций. Не вышло: сдали нервы у Фофана. Француз получил прямую красную карточку за грубый удар сзади по ногам Беньята Туррьентеса.

Финальный навал «Реал Сосьедад» не принес успеха. Таким образом, «Монако» набрал 11 очков и гарантировал себе первое место в группе. ПСВ с 8-ю очками уступает красно-белым по личным встречам, поэтому обогнать их не сможет. Первое место по новому формату Лиги Европы дает «Монако» право играть в 1/8 финала. Голландцы и испанцы разыграют между собой вторую строчку в группе и путевку в 1/16 финала.

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