Российский полузащитник провел хороший матч против «Реал Сосьедад».

Несмотря на неудачное выступление в чемпионате Франции, на международной арене «Монако» Александра Головина был довольно неплох. Перед матчем с «Реал Сосьедад» монегаски шли первыми в группе Лиги Европы с ПСВ и «Штурмом» с 8 очками в активе. Победа могла обеспечить подопечным Нико Ковача первое место и выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Головин пропустил первую игру после возвращения из сборной, поэтому камбэк с «Лиллем» (2:2 с 0:2) монегаски совершили без россиянина. К еврокубковому матчу полузащитник подошел в лучшей форме и попал в стартовый состав.

Предыдущая встреча «Монако» с басками прошла под диктовку «Реал Сосьедад». Хозяева во многом больше владели мячом и чаще били по воротам, но в победу одержать не смогли (1:1). На «Луи II» матч пошел по-другому сценарию. До 28-й минуты все было очень спокойно, пока не вмешался Головин. Российский полузащитник в центре поля перехватил мяч и разогнал атаку своей команды. Разыграв «стеночку» с Виссамом Бен Йеддером, Головин ворвался в штрафную и покатил на Кевина Фолланда. Немец со второй попытки отправил мяч мимо распластавшегося в воротах защитника баскского клуба.

Однако радоваться «Монако» долго не пришлось. Уже на 35-й минутой Аднан Янузай разрезал всю оборону соперника одной передачей и вывел Александра Исака один на один с Александром Нюбелем. Шведский форвард легко разобрался с вратарем.

Через три минуты хозяева снова повели. На сей раз монегаски отлично воспользовались стандартом. Софьян Диоп навесил точно на голову высоченному центральному защитнику Бенуа Бадиашилю, а тот сделал скидку во вратарскую. Несколько футболистов «Монако» были готовы внести мяч в сетку, самым расторопным из них оказался Юссуф Фофана.

Ход параллельной встречи обязывал гостей идти вперед. В Голландии ПСВ легко обыгрывал австрийский «Штурм» (2:0) и обходил «Реал Сосьедад» в онлайн-таблице группы. Баски забрали себе владение, но «Монако» внимательно и надежно оборонял комфортный счет. Редкие контрвыпады восьмая команда Франции почти не доводила до ударов, но у них и не было такой нужды. Единственное, что требовалось от монегасков в конце матча, так это остаться без травм и дисквалификаций. Не вышло: сдали нервы у Фофана. Француз получил прямую красную карточку за грубый удар сзади по ногам Беньята Туррьентеса.

Финальный навал «Реал Сосьедад» не принес успеха. Таким образом, «Монако» набрал 11 очков и гарантировал себе первое место в группе. ПСВ с 8-ю очками уступает красно-белым по личным встречам, поэтому обогнать их не сможет. Первое место по новому формату Лиги Европы дает «Монако» право играть в 1/8 финала. Голландцы и испанцы разыграют между собой вторую строчку в группе и путевку в 1/16 финала.