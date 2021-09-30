Фантастика в Неаполе! Такой «Спартак» понравился бы Марадоне

Команда Руя Витории на выезде обыграла «Наполи» — 3:2.

«Наполи» (Италия) — «Спартак» (Россия) — 2:3 (1:0)

Голы: Эльмас, 1 (1:0). Промес, 55 (1:1). Игнатов, 80 (1:2). Промес, 90 (1:3). Осимен, 90+4 (2:3).

«Наполи» (Италия): Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Замбо Ангисса, 47), Эльмас (Унас, 83), Руис, Инсинье (Малькюи, 41), Петанья (Осимен, 46), Политано (Лосано, 74).

«Спартак» (Россия): Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов (Игнатов, 74), Айртон, Кофрие, Мозес, Бакаев (Ломовицкий, 89), Умяров, Промес, Понсе (Соболев, 45+1).

Предупреждения: Понсе, 43. Литвинов, 45+1. Соболев, 45+8. Ди Лоренцо, 45+8. Кофрие, 66. Кулибали, 66. Айртон, 77. Руис, 78. Манолас, 85. Максименко, 89. Умяров, 90+10.

Удаления: Мариу Руй, 29. Кофрие, 82.

Судьи: Кружляк. Позор, Ханцко (все — Словакия).

ВАР: Данкерт (Германия). Блом (Нидерланды).

30 сентября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

Признавайтесь, кто ставил на «Спартак» в матче с «Наполи»? С клубом, который стартовал в Италии с шести побед в шести турах, причем в последних трех — с общим счетом 10:0. Перед встречей на стадионе «Диего Армандо Марадона» многие приводили показатели, по которым именно команда нашего старого приятеля Лучано Спаллетти — лучшая в Европе в нынешнем сезоне.

Кто ее остановит? Разобранный «Спартак», проигрывающий дома «Нижнему Новгороду»? Бросьте шутить.

Интрига состояла скорее в том, удастся ли красно-белым сохранить лицо, не опозориться, нащупать хоть что-то в контригре, проявить себя, скажем, интереснее, чем «Мальме» против «Зенита» в среду. Это было важно для «Спартака». Это было важно для Руя Витории, находящегося под мощным прессом.

Казалось, ответ мы получили уже на 11-й секунде. Напуганные москвичи, трясущийся вратарь Максименко, словно ловивший не мяч, а кусок мыла в бане, — 0:1, в которых заслуги хозяев почти не было.

«Наполи» сотворил один из самых быстрых голов в Лиге Европы ?



Первая же атака стала успешной для хозяев. Вот это еврокубки ? pic.twitter.com/9C0IWBleKF — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021

И у «Наполи» возникали другие отличные моменты, чтобы увеличить счет. Первые минуты нас ничем не удивляли. Что говорить о неточных передачах Литвинова, когда даже Понсе не мог отдать простейший пас на 10 метров?

Но постепенно все выше и выше поднималась игра, все увереннее выглядели спартаковцы, пошли какие-то полумоментики. А тут и удаление у итальянцев подоспело.

Понятно, что ключевой эпизод, но и до него все не выглядело как ужас-ужас-ужас. Тем более не станем забывать о потерях — Ларссон, Зобнин, Хендрикс, Кутепов, Маслов, Рассказов выйти на поле не могли. Так что Витории и выпускать-то на замену оказалось почти некого. Соболев, Игнатов... А кто еще? Ломовицкий?..

Сумеет воспользоваться «Спартак» численным большинством? Тут уж стало не до вопросов о сохранении чести — в воздухе запахло жареным. И красно-белые одержали эту сенсационную победу!

Очень важный гол сделал Промес ?



Мозес выкатил на Квинси, который мощно пробил в угол — не без помощи рикошета ?



1:1, и «Спартак» может увезти ничью из Неаполя ? pic.twitter.com/RjnpoP0sgM — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021

Судья назначает, а потом после просмотра видеоповтора отменяет 11-метровый? Ничего страшного! Мозес прорывается в штрафную, Промес замыкает передачу — 1:1. Айртон убегает слева, Бакаев пропускает на партнера, а Игнатов ювелирно кладет в угол — 1:2. Умяров шикарно разбирается в центре с оппонентом, выводя Соболева и Промеса на одного вратаря — 1:3. Фантастика!

Видео второго мяча. Игнатов заставил орать фанатов «Спартака» ???



Михаил поймал пас от быстроногого Айртона и покатил в ворота. Есть первый гол для 21-летнего парня в еврокубках ?? pic.twitter.com/3SLOtnYWOA — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021

Причем третий гол москвичи забили уже в тот момент, когда команды вновь находились в равных составах — Кофрие не справился с мощнейшим Осименом, заработав два предупреждения.

Третий мяч и стал победным. Хотя Соболев обязан был хоронить «Наполи», забивая в пустые ворота. 4:1 — это стало бы совсем красиво. Наверняка Марадоне такой футбол понравился бы.

Победный гол Промеса = праздник фанатов. Посмотри, как «Спартак» победил «Наполи» в гостях pic.twitter.com/Gld0Ug8GDt — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021

Итальянцы отыграли один гол и устроили нервную концовку. Но не более. «Спартак» поддержал почин «Зенита», разгромившего накануне «Мальме».

Отталкиваемся от дна? Пока повременим с выводами и просто порадуемся невероятной победе. Которая, конечно, должна примирить команду с фанатами. После таких матчей спиной к футболистам не поворачиваются.