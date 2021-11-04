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Юран рассказал о шансах «Спартака» в матче с «Лестером» в Лиге Европы

18:32
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Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Я неоднократно играл в Англии, знаю, что это такое, — приводит слова Юрана Betonmobile.ru. — На выезде командам приходится всегда тяжело. Английские болельщики здорово поддерживают своих. Конечно, шансы есть против каждого соперника. Но мне хочется быть реалистом. На самом деле шансов у «Спартака» в матче с «Лестером» нет, и это печально.

Ничейный результат с «Ростовом» не может не повлиять на «Спартак». Ведь команда вела 1:0, но потом упустила победу в компенсированное арбитром время. Это неудачный результат. «Спартак» играл против не самого сильного соперника на своем стадионе, и такая концовка встречи. «Лестер» обыграл спартаковцев в Москве, при своих болельщиках англичане будут играть еще сильнее и с сумасшедшей самоотдачей".

Матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/yuran-otsenil-shansyi-spartaka-v-matche-le-s-lesterom

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Екатерина Савостина все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»