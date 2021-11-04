Таски: «Верю в победу «Спартака» над «Лестером». Это поможет изменить ситуацию в клубе»

Бывший защитник «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Сейчас ситуация в «Спартаке» не самая легкая, это видно по последним матчам. Но «Лестер» в этом сезоне тоже не настолько грозная команда, как в предыдущие сезоны. У них есть проблемы в АПЛ. «Спартак» уже показал в Неаполе, что может выигрывать на выезде у серьезных клубов. Думаю, в «Спартаке» все осознают важность сегодняшней игры и понимают, что победа над «Лестером» может изменить ситуацию в клубе. Сегодняшняя победа даст команде хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и позволит вернуть уверенность в себе перед дерби с «Локомотивом». Так что «Спартак» будет готов к этому матчу. Я верю, что спартаковцы смогут победить в Лестере», — сказал Таски «СЭ».

Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет сегодня, 4 ноября, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 23:00 по московскому времени.