Георгий Джикия: «Сегодня была лучшая поддержка за все это карантинное время»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Наполи» (2:1) в домашнем матче Лиги Европы отметил поддержку болельщиков.

— После 2:0 не было плохих воспоминаний о «Лестере»?

— Всегда есть такое воспоминание, но сегодня молодцы.

— Почему сегодня получилось все удержать?

— Ошибки, которые мы допускали — например, быстрый гол в раздевалку. Даже сегодня обратите внимание, что первая пятерка располагалась выше. Мы делали на это акцент, а «Наполи» хотели так разыграть мяч. Привело к тому, что мы их выдавили.

— Что с Виторией?

— Вы знаете, что я ничего не читаю. Мне все равно, что там пишут. Мы идем от игры к игре. Хочется, чтобы мы поскорее наладили игру. Мы должны быть стабильны — это единственное, чего действительно хочется.

— Вы чувствовали, что сопернику было неуютно в таких погодных условиях?

— Да, погода наша сегодня. Наверное, они не ожидали, что будет так холодно. В целом, и мы не думали, что так будет. Понятное дело, что мы играли при потрясающей поддержке. Хочется выделить болельщиков. Наверное, сегодня была лучшая поддержка за все это карантинное время. Хочу их поблагодарить за поддержку, которую они нам давали в течение всего матча.

— Давление после сборной России как-то сказывалось?

— К сегодняшнему дню это не имеет отношения. Это история, так случилось. Сейчас я сконцентрирован на «Спартаке». А дальше будем думать о стыках.

— Как ты отреагировал, когда узнал, что Карпин думает об уходе?

— Эта тема сегодня некстати. Сегодня мы обсуждаем «Спартак» — «Наполи».