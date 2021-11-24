Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Наполи» (2:1) в матче группового турнира Лиги Европы похвалил вратаря Александра Селихову и высказался об игре.

— Как вам Александр Селихов?

— Я за него очень рад! После игры слышал, как стадион кричал: «Селихов, Селихов». Все прекрасно знают череду травм, которые он перенес. Мое мнение — Селихов входит в тройку лучших вратарей России. Я его всегда поддерживал. Мы с ним через многое прошли, вместе приехали в «Спартак». Он красавец!

— Спаллетти не пожал руку Витории. О чем это говорит?

— А я откуда знаю? У них там свои какие-то отношения. На прошлой игре они тоже немного повздорили. Мне он пожал руку в прошлой игре. Может, они сказали там что-то друг другу. Меня же там не было, я был не поле — немного занят.

— Такая игра может стать отправной точкой для «Спартака»?

— Я много раз после побед выходил сюда и говорил: «Дай Бог, чтобы это было отправной точкой». Но потом были неудачные результаты. Повторюсь, все идет от игры к игре. Готовимся к «Уфе». С ними всегда тяжело. А там еще и выезд, минусовая температура и синтетическое после.

— Много раз появлялись слухи, что вами интересуются клубы серии А...

— Да ну бросьте вы это уже. Всем хорошего дня! — сказал Джикия.

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.