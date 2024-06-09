Хвича Кварацхелия: биография молодой звезды сборной Грузии

История футболиста «Наполи».

Хвича Кварацхелия

Дата рождения: 21 февраля 2001 года

Место рождения: Тбилиси (Грузия)

Вид спорта: футбол

Амплуа: вингер

Рост: 183 см

Игровой номер: 77

Команда: «Наполи»

Детские годы Хвичи Кварацхелии

Хвича родился в столице Грузии Тбилиси. Его отец Бадри Кварацхелия был профессиональным футболистом, который выигрывал чемпионат Грузии и четыре раза становился чемпионом Азербайджана (а еще провел за сборную этой страны три матча). Много лет работал тренером, а сейчас занимается виноделием.

У Хвичи есть еще старший и младший братья. В детстве они часто играли в футбол, будущий игрок «Наполи» выделялся и среди них, и среди всех сверстников.

«В Западной Грузии принято ходить с двумя именами, по паспорту я Бадри, но для друзей Хвича, — говорил в интервью отец футболиста. — Когда родился ребенок, мой старший сын — тогда пятилетний пацан — сказал, что брата можно назвать Хвичей. Теперь нас в семье двое, а имя и фамилия ничего не означают».

Любимой командой Квары в детстве был «Реал», а кумиром — Криштиану Роналду.

Первые шаги Хвича делал в школе «Олимпик», а затем перешел в «Авазу», куда позже попал и его младший брат Торнике. Перспективного футболиста заметило тбилисское «Динамо» и переманило к себе.

Хвича Кварацхелия в детстве. Фото пресс-служба Федерации футбола Грузии

Футбольная карьера Хвичи Кварацхелии: клуб и сборная

«Динамо» Тбилиси

Кварацхелия прошел все ступени в «Динамо» и 29 сентября 2017 года дебютировал в основной команде в чемпионате Грузии в матче против «Колхети-1913».

Однако за клуб из Тбилиси он провел всего 4 игры, в которых забил 1 гол.

«Рустави»

2 апреля 2018 года Хвича стал футболистом «Рустави». За новую команду он играл всего один сезон (18 матчей и 3 гола), а затем на правах аренды перебрался в московский «Локомотив».

«Локомотив»

Кварацхелия в феврале 2019-го переехал в Россию, подписав контракт с «Локомотивом». В первом же матче за железнодорожников (правда, товарищеском) забил гол.

В чемпионате России Хвича дебютировал 10 марта в игре с «Анжи» (2:0), выйдя на замену на 86-й минуте. Кварацхелия стал первым футболистом 2001 года рождения, кто сыграл в РПЛ. Первый гол в России он забил 10 мая в ворота «Рубина». С «Локомотивом» Хвича стал обладателем Кубка страны и серебряным призером РПЛ.

В московской команде грузину все нравилось, и он надеялся на полноценный контракт. Но агент футболиста отверг предложенные условия. Хвича очень расстроился и даже не сдержал слез, когда прощался с Юрием Семиным. Сам тренер тоже заплакал. Он прикипел к молодому игроку, проявлял к нему отеческую заботу.

Хвича Кварацхелия и Юрий Семин. 2019 год. Фото Александр Федеров, «СЭ»

«Рубин»

Многие российские клубы хотели подписать перспективного футболиста, но 6 июля 2019 года Хвича стал игроком «Рубина». Когда казанскую команду тренировал Роман Шаронов, Квара практически не получал игрового времени. С приходом Леонида Слуцкого он стал игроком основного состава. Параллельно с тренировками хавбек нанял репетитора и начал учить русский язык.

За три сезона в «Рубине» он провел 73 матча и забил 9 голов. За это время интерес к футболисту проявляли несколько топ-клубов. В марте 2022 года вингер приостановил контракт с российским клубом после начала СВО.

Хвича Кварацхелия в «Рубине». 2021 год. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» Батуми

Футболист вернулся на родину и начал выступать за «Динамо» из Батуми. Дебют в новом клубе состоялся 2 апреля 2022 года в игре против «Телави», уже 18 апреля вингер оформил дубль в ворота «Гагры».

Сразу после возвращения в Грузию начали ходить слухи о скором трансфере юной звезды в «Наполи».

«Наполи»

1 июля 2022 года итальянский клуб объявил о переходе Кварацхелии. 15 августа грузин дебютировал в «Наполи» в чемпионате Италии в матче с «Вероной», забив первый гол на 37-й минуте.

4 октября Хвича забил дебютный гол в Лиге чемпионов в матче с «Аяксом».

В сезоне-2022/23 грузинский футболист стал чемпионом Италии. Неаполитанский клуб выиграл скудетто в третий раз в истории и впервые со времен Диего Марадоны (1986/87, 1989/90).

Хвича был признан игроком года в Италии.

Сборная Грузии

Первый матч в сборной Грузии Кварацхелия провел 7 июня 2019-го в рамках отбора Евро-2020 против команды Гибралтара. Дебютный гол забил в игре с Северной Македонией 14 октября 2020-го.

Благодаря успешному выступлению в Лиге наций Грузии удалось пробиться на Евро-2024. Грузинская сборная впервые в истории сыграет на крупном турнире.

Достижения Хвичи Кварацхелии

Командные

«Динамо» (Тбилиси)

Серебряный призер чемпионата Грузии (2017)

«Локомотив» (Москва)

Обладатель Кубка России (сезон-2018/19)

Серебряный призер чемпионата России (2018/19)

«Наполи»

Чемпион Италии (2022/23)

Личные

Самый ценный игрок серии А (2022/23)

Футболист года в Грузии (2020, 2021, 2022, 2023)

Номинант на «Золотой мяч» от France Football (2023, 17-е место)

Включен в список 33 лучших футболистов чемпионата России (номер 1, 2020/21)

Лучший молодой игрок РПЛ (2019/20, 2020/21)

Лучший молодой игрок Лиги чемпионов (2022/23)

Лучший ассистент чемпионата Италии (2022/23, 10 передач)

Лучший гол сезона по версии Ассоциации футболистов Италии (2023)

Лучший гол месяца в серии А (март 2023-го, май 2024-го)

Лучший гол сезона в серии А (2022/23)

Лучший игрок месяца серии А (август 2022-го, февраль 2023-го, март 2023-го)

Хвича Кварацхелия в «Наполи». Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Хвича

По данным издания Calciomercato, Кварацхелия получает 2,5 миллиона евро за сезон.

Согласно Transfermarkt на лето 2024 года, рыночная стоимость вингера оценивается в 80 миллионов евро.

Личная жизнь Хвичи

Хвича предпочитает вести закрытый образ жизни. Осенью 2023 года в СМИ просочилась фотография со свадьбы футболиста. Его избранницей стала Ница Тавадзе. Торжество прошло в узком кругу в городе Мцхете.

Ницу и Хвичу познакомил общий знакомый. Общение переросло в роман. Супруга спортсмена является студенткой Тбилисского медицинского института.

«Она очень эмоциональная. Если я забью гол, она может даже заплакать», — так описывал свою жену Хвича в одном из интервью.

Помимо футбола Квара любит играть в симуляторы на приставке.

Игрок «Наполи» ведет здоровый образ жизни и вообще не употребляет алкоголь.

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