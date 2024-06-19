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Сегодня, 13:10

Сборная 1-го тура Евро: два немца, два испанца и сюрпризы на флангах

Определена символическая сборная по итогам 1-го тура Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты Фабиан Руис, Джамал Мусиала и Мишель Эбишер
Фабиан Руис, Джамал Мусиала и Мишель Эбишер.
Фото AFP, Global Look Press
Лучшие игроки первых дней чемпионата.

Вратарь: Унаи Симон (Испания)

В первом туре ни один голкипер не выдал матч жизни, да и мало кто не пропустил. Поэтому выбор невелик: Симон сыграл на ноль с сильным соперником (Хорватией), да еще и отразил пенальти.

Правый защитник: Мерт Мюлдюр (Турция)

Здесь мог легко оказаться Дани Карвахаль, также забивший в минувшем туре, но гол правого защитника сборной Турции имел большее значение для его команды. К тому же Мюлдюр на своем фланге сдержал Кварацхелию.

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Центральный защитник: Алессандро Бастони (Италия)

Минутная расслабленность итальянцев в начале встречи с Албанией — не вина Бастони. Сам он не дал соперникам долго радоваться и быстро сравнял счет.

Футболист сборной Англии Марк Гехи
Марк Гехи.
Фото AFP

Центральный защитник: Марк Гехи (Англия)

Если и выделять кого-то в сборной Англии в этом туре, то дебютанта крупных турниров, которого не все ожидали увидеть в основе. Защитник «Кристал Пэлас» выдал отличный матч, ликвидировав немало атак сербов.

Левый защитник: Натан Аке (Нидерланды)

Перед стартом турнира казалось, что основная угроза воротам соперников голландцев будет исходить с правого фланга, где за место в основе борются Думфрис и Фримпонг, но Аке опроверг эти домыслы и оформил две голевые передачи.

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Опорный полузащитник: Станислав Лоботка (Словакия)

В этом туре два опорника выдали шикарные игры — Лоботка и Канте. В сборную мы поместим словака, потому что его партнеры слабее, а противник был сильнее — Бельгия.

Центральный полузащитник: Фабиан Руис (Испания)

Был чрезвычайно полезен в игре с Хорватией, свидетельством чему служат два результативных действия: Руис отдал голевой пас Морате и удвоил счет.

Футболист сборной Германии Джамал Мусиала
Джамал Мусиала.
Фото Reuters

Атакующий полузащитник: Джамал Мусиала (Германия)

Немцы ярко открыли Евро, разгромив сборную Шотландии, а одним из главных творцов победы стал 21-летний полузащитник «Баварии». В итоге именно гол Мусиалы оказался победным.

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Правый полузащитник: Деннис Ман (Румыния)

В сборной Румынии было несколько героев: например, капитан Станчу и центральный защитник Драгушин. Хавбек «Пармы» Ман тоже приложил ногу к разгрому украинцев, сделав две голевые передачи.

Левый полузащитник: Мишель Эбишер (Швейцария)

Швейцарцы обыграли прямого конкурента за выход в плей-офф — Венгрию, и оба мяча в первом тайме состоялись благодаря хавбеку «Болоньи», которого неожиданно поместили на левую бровку. Ход сработал: Эбишер сначала отдал пас на Дуа, а затем забил сам.

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Нападающий: Кай Хаверц (Германия)

Почти все звездные форварды промолчали в этом туре. Плюс нет ни одного футболиста, оформившего дубль. Поэтому в нашей сборной только один нападающий — Хаверц, на счету которого реализованный пенальти и голевой пас на Мусиалу.

Символическая сборная 1-го тура группового этапа Евро-2024. Версия «СЭ»
Кай Хаверц
Унаи Симон
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Джамал Мусиала
Натан Аке
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