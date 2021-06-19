«Беспрецедентный случай на Евро!» В Хорватии и Англии возмущены работой испанских арбитров

Дель Серро Гранде украл время у хорватов, а Матеу Лаос не поставил пенальти в пользу англичан.

Испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде, работавший на матче Хорватия — Чехия (1:1), обратил на себя внимание тем, что дал финальный свисток раньше времени: на секундомере прошло только 2 минуты и 39 секунд вместо заявленных трех. В тот момент хорваты были в атаке, и у них оставалось достаточно времени, чтобы вырвать победу. Хорватская пресса, разумеется, тоже обратила на это внимание.

— После игры мы все видели ошеломленного Перишича, — цитирует Vecernij list хорватского арбитра и эксперта по судейству Марио Страхоню. — Арбитр не дал сборной Хорватии завершить атаку. Для судьи в таком большом соревновании это неприемлемо. Как будто он находится в какой-то, чтобы никого не обидеть, деревенской лиге. Если компенсированное время составляет три минуты, то компенсированное время — три минуты, оно может длиться дольше, но ни в коем случае не меньше. Думаю, после этого матча арбитр может бронировать себе обратный билет в Испанию.

Издание Gol посвятило решению испанца отдельную заметку с заголовком «Беспрецедентный случай на Евро!»

— Наша сборная владела мячом на чужой половине, и у нее оставалось около 20 секунд, чтобы провести атаку. Почему арбитр дал свисток — одному ему известно, — довольно сдержанная оценка эпизода. Естественно, с упоминанием «изумленного Перишича».

Издание Dnevno также поговорило со Страхоней. Помимо эпизода с добавленным временем он обратил внимание на нарушение при пробитии чехами пенальти, которое испанский арбитр, естественно, проглядел.

— Он должен был заставить чехов перебить пенальти, — настаивает Страхоня. — Он обязан контролировать игрока при выполнении пенальти, VAR контролирует вратаря. Судья должен контролировать вбегающих в штрафную игроков. Это большая ошибка. В целом судья плохо отработал эту игру.

Остались вопросы и к другому испанскому арбитру, который работал на матче Евро в пятницу. Антонио Матеу Лаосу ставят в вину то, что не назначил пенальти на 79-й минуте матча Англия — Шотландия (0:0), когда форвард англичан Рахим Стерлинг упал в штрафной шотландцев после контакта с защитником Эндрю Робертсоном.

Английское издание Randrlife опубликовало разбор эпизода и пришло к выводу, что шотландский защитник наступил на ногу Стерлингу. «Главный судья мог пересмотреть эпизод, но видеоассистенты полностью провалились, неправильно проанализировав ситуацию. Потенциальный пенальти мог стать решающим моментом матча. Если бы судьи правильно прочитали ситуацию, то Англия могла побеждать и спокойно выходить в плей-офф», — говорится в материале.

Впрочем, нельзя говорить о том, что для англичан эпизод с пенальти — это главная тема. На первом месте все же стоит разочарование игрой своей сборной. Так, например, в заметке The Sun больше вопросов, чем возмущения. Материал вышел с пометкой «Ограбление?», а в самом тексте приведены твиты английских болельщиков. И там мнения действительно расходятся.

Хотя, если пробежаться по твиттеру, то там хватает категоричных суждений. Лаоса называют вором, кретином, слепым — стандартный набор возмущенных болельщиков.

mateu lahoz quand il faut utiliser la VAR pic.twitter.com/gk5Au62OCp — bapt (@baptzer56) June 18, 2021

В то же время бывший судья английской премьер-лиги Питер Уолтон заявил, что Матеу Лаос верно не назначил пенальти.

«Это не пенальти, без шансов, — приводит iNews слова Уолтона. — Да, Стерлингу поставили небольшую подножку, но он упал слишком легко для того, чтобы это был пенальти».