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Английский футболист едва не подрался с тренером Словакии. Райс наорал на него после матча

Английский футболист Райс едва не подрался с главным тренером сборной Словакии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Игрок сборной Англии Деклан Райс спорит с главным тренером сборной Словакии Франческо Кальцоном после матча.
Фото Reuters
Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.
Франческо Кальцона.
Фото Reuters
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Страсти в плей-офф чемпионата Европы-2024.

Матч 1/8 финала Евро-2024 Англия — Словакия (2:1) подарил много эмоций. После гола Ивана Шранца словаки, казалось, были близки к сенсационной победе, пока полузащитник «трех львов» Джуд Беллингем не перевел игру в дополнительное время — уже на 90+5-й минуте. В овертайме англичан вывел вперед форвард Харри Кейн. Команда Гарета Саутгейта удержала победный счет до окончания встречи. А после финального свистка на поле стадиона «Арена АуфШальке» едва не случилась драка.

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона подошел к бригаде турецкого арбитра Халила Умута Мелера, чтобы задать судьям несколько вопросов. В диалог вмешался полузащитник англичан Деклан Райс, которого 55-летний итальянский специалист толкнул в грудь. В ответ 25-летний хавбек «Арсенала» начал отмахиваться рукой и гневно что-то кричать Кальцоне.

Франческо Кальцона толкает Деклана Райса.
Фото Кадр из трансляции
Деклан Райс кричит на Франческо Кальцону.
Фото Кадр из трансляции

Стычка чуть не приобрела массовый характер. К Кальцоне подбежали его помощники из тренерского штаба и отодвинули Райса. На помощь хавбеку примчались партнеры по сборной Англии Айван Тоуни и Эзри Конса, которые сдерживали оппонентов из Словакии. В итоге конфликт удалось потушить.

Футболисты и тренерский штаб словаков гасят конфликт.
Фото Кадр из трансляции

Во время послематчевого интервью Кальцона объяснил, почему вел себя эмоционально. Тренер словаков остался недоволен количеством добавленного времени в концовке матча.

«Я был зол, потому что считал, что одной дополнительной минуты мало, особенно с учетом затяжки времени со стороны вратаря Пикфорда, — приводит слова Кальцоны Sky Sport Italia. — При этом мои ребята работали очень усердно и в точности выполнили все, о чем я их просил. Мы позволили англичанам немного больше во втором тайме, но этого следовало ожидать против команды такого уровня. В дополнительное время движение было односторонним, мы прижали соперника к штрафной, и он полагался на затяжку времени».

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.
Франческо Кальцона.
Фото Reuters

Специалист по чтению по губам Джереми Фримен сообщил Daily Mail, что сказал Райс во время перепалки с тренером сборной Словакии: «Заткнись, болван. Заткнись, лысый придурок».

Райс после победы над Словакией отметил, что он и его партнеры по сборной Англии будут защищать Саутгейта и демонстрировать единый командный дух. 53-летний тренер подвергается резкой критике со стороны СМИ за скучный футбол.

Англичане Джуд Беллингем и&nbsp;Харри Кейн празднуют гол в&nbsp;ворота Словакии (2:1) в&nbsp;1/8 финала Евро-2024. Беллингем спас Англию от исторического позора ударом через себя. «Три льва» чуть не вылетели с Евро

«У нас есть единство, мы доказали это сегодня вечером, — цитирует Райса BBC Sport. — Мы сделаем все, чтобы защитить тренера и друг друга. Продолжим идти вперед и бороться, что было продемонстрировано во встречей со Словакией. Для нас большая честь быть частью сборной Англии. Намерены отдать все для успеха».

Словакия покинула Евро-2024, а у Англии впереди четвертьфинал против Швейцарии — 6 июля в Дюссельдорфе. В субботу команда Мурата Якина выбила с ЧЕ Италию (2:0).

Деклан Райс
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Франческо Кальцона
Чемпионат Европы по футболу
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