Манчини идет на 10 сухих побед подряд. Возможно ли такое?
В матче открытия Евро-2020 сборная Италии разгромила Турцию со счетом 3:0 и стала первой командой в истории футбола, которой удалось одержать девять сухих побед подряд в международных встречах.
Команда Роберто Манчини не пропускает почти десять часов — а именно 875 минут — с октября 2020 года, когда ворота Джанлуиджи Доннаруммы поразил голландец Донни ван де Бек.
Помимо уникальной сухой серии швейцарцы попробуют прервать и беспроигрышную, которая длится уже почти три года. Последняя неудача «Скуадры Адзурры» случилась 28 матчей назад — в противостоянии с португальцами в октябре 2018 года.
Матчи сборной Италии в 2020-2021 годах:
|
Дата
|
Город
|
Турнир
|
Матч
|
Вратари (минуты)
|
04.09.2020
|
Флоренция
|
ЛН
|
Босния — 1:1
|
Доннарумма (90)
|
07.09.2020
|
Амстердам
|
ЛН
|
Голландия — 1:0
|
Доннарумма (90)
|
07.10.2020
|
Флоренция
|
ТМ
|
Молдавия — 6:0
|
Сиригу (67), Краньо (23)
|
11.10.2020
|
Гданьск
|
ЛН
|
Польша — 0:0
|
Доннарумма (90)
|
1/64.10.2020
|
Бергамо
|
ЛН
|
Голландия — 1:1
|
Доннарумма (90)
|
11.11.2020
|
Флоренция
|
ТМ
|
Эстония — 4:0
|
Сиригу (90)
|
15.11.2020
|
Реджо-Эмилия
|
ЛН
|
Польша — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
18.11.2020
|
Сараево
|
ЛН
|
Босния — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
25.03.2021
|
Парма
|
ОЧМ
|
Сев.Ирландия — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
28.03.2021
|
София
|
ОЧМ
|
Болгария — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
31.03.2021
|
Вильнюс
|
ОЧМ
|
Литва — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
28.05.2021
|
Кальяри
|
ТМ
|
Сан-Марино — 7:0
|
Краньо (63), Мерет (27)
|
04.06.2021
|
Болонья
|
ТМ
|
Чехия — 4:0
|
Доннарумма (90)
|
11.06.2021
|
Рим
|
ЧЕ
|
Турция — 3:0
|
Доннарумма (90)
Итого: +10=3-0, мячи 34-2.
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