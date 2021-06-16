Манчини идет на 10 сухих побед подряд. Возможно ли такое?

В матче открытия Евро-2020 сборная Италии разгромила Турцию со счетом 3:0 и стала первой командой в истории футбола, которой удалось одержать девять сухих побед подряд в международных встречах.

Команда Роберто Манчини не пропускает почти десять часов — а именно 875 минут — с октября 2020 года, когда ворота Джанлуиджи Доннаруммы поразил голландец Донни ван де Бек.

Помимо уникальной сухой серии швейцарцы попробуют прервать и беспроигрышную, которая длится уже почти три года. Последняя неудача «Скуадры Адзурры» случилась 28 матчей назад — в противостоянии с португальцами в октябре 2018 года.

Матчи сборной Италии в 2020-2021 годах:

Дата Город Турнир Матч Вратари (минуты) 04.09.2020 Флоренция ЛН Босния — 1:1 Доннарумма (90) 07.09.2020 Амстердам ЛН Голландия — 1:0 Доннарумма (90) 07.10.2020 Флоренция ТМ Молдавия — 6:0 Сиригу (67), Краньо (23) 11.10.2020 Гданьск ЛН Польша — 0:0 Доннарумма (90) 1/64.10.2020 Бергамо ЛН Голландия — 1:1 Доннарумма (90) 11.11.2020 Флоренция ТМ Эстония — 4:0 Сиригу (90) 15.11.2020 Реджо-Эмилия ЛН Польша — 2:0 Доннарумма (90) 18.11.2020 Сараево ЛН Босния — 2:0 Доннарумма (90) 25.03.2021 Парма ОЧМ Сев.Ирландия — 2:0 Доннарумма (90) 28.03.2021 София ОЧМ Болгария — 2:0 Доннарумма (90) 31.03.2021 Вильнюс ОЧМ Литва — 2:0 Доннарумма (90) 28.05.2021 Кальяри ТМ Сан-Марино — 7:0 Краньо (63), Мерет (27) 04.06.2021 Болонья ТМ Чехия — 4:0 Доннарумма (90) 11.06.2021 Рим ЧЕ Турция — 3:0 Доннарумма (90)

Итого: +10=3-0, мячи 34-2.