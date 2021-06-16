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Манчини идет на 10 сухих побед подряд. Возможно ли такое?

14:15
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В матче открытия Евро-2020 сборная Италии разгромила Турцию со счетом 3:0 и стала первой командой в истории футбола, которой удалось одержать девять сухих побед подряд в международных встречах.

Команда Роберто Манчини не пропускает почти десять часов — а именно 875 минут — с октября 2020 года, когда ворота Джанлуиджи Доннаруммы поразил голландец Донни ван де Бек.

Помимо уникальной сухой серии швейцарцы попробуют прервать и беспроигрышную, которая длится уже почти три года. Последняя неудача «Скуадры Адзурры» случилась 28 матчей назад — в противостоянии с португальцами в октябре 2018 года.

Матчи сборной Италии в 2020-2021 годах:

Дата

Город

Турнир

Матч

Вратари (минуты)

04.09.2020

Флоренция

ЛН

Босния — 1:1

Доннарумма (90)

07.09.2020

Амстердам

ЛН

Голландия — 1:0

Доннарумма (90)

07.10.2020

Флоренция

ТМ

Молдавия — 6:0

Сиригу (67), Краньо (23)

11.10.2020

Гданьск

ЛН

Польша — 0:0

Доннарумма (90)

1/64.10.2020

Бергамо

ЛН

Голландия — 1:1

Доннарумма (90)

11.11.2020

Флоренция

ТМ

Эстония — 4:0

Сиригу (90)

15.11.2020

Реджо-Эмилия

ЛН

Польша — 2:0

Доннарумма (90)

18.11.2020

Сараево

ЛН

Босния — 2:0

Доннарумма (90)

25.03.2021

Парма

ОЧМ

Сев.Ирландия — 2:0

Доннарумма (90)

28.03.2021

София

ОЧМ

Болгария — 2:0

Доннарумма (90)

31.03.2021

Вильнюс

ОЧМ

Литва — 2:0

Доннарумма (90)

28.05.2021

Кальяри

ТМ

Сан-Марино — 7:0

Краньо (63), Мерет (27)

04.06.2021

Болонья

ТМ

Чехия — 4:0

Доннарумма (90)

11.06.2021

Рим

ЧЕ

Турция — 3:0

Доннарумма (90)

Итого: +10=3-0, мячи 34-2.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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