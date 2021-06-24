Киммих признался, что нервничал во время матча с Венгрией

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился впечатлениями после игры со сборной Венгрии (2:2) на Евро-2020.

«Мы дважды уступали в счете, — цитирует Киммиха официальный сайт УЕФА 24 июня. — После 1:1 думаешь, что сейчас вот-вот сломишь соперника, а в ответ тут же получаешь 1:2. Тут невольно начинаешь нервничать. Мы с трудом создавали моменты, не могли взломать оборону соперника и допускали ошибки. Противник постоянно контратаковал.

Венгрия действовала компактно и показала хорошую игру. У нас были проблемы со взломом их обороны, но мы продемонстрировали характер. Самое важное, что мы вышли из группы. Именно это будет иметь значение и в следующем матче. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы, чтобы пройти дальше 1/8 финала».

Германия набрала четыре очка и заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и четвертое место, команда покидает турнир. В 1/8 финала немцам предстоит матч со сборной Англии.