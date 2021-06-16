Тренер сборной Уэльса Пейдж гордится победой над Турцией

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился впечатлениями после матча со сборной Турции (2:0) на Евро-2020.

«Я очень горд, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. -Я только что сказал им, что у нас очень много шансов (на плей-офф — прим. «СЭ»). Мы разочарованы, что не забили больше, но то, как мы выиграли — это заслуга игроков.

Никакого неуважения к Турции, но они — другая команда по сравнению со Швейцарией. Мы знали, что у нас впереди еще многое. Первая игра всегда сложная, ты должен не проиграть. То, что мы сейчас с четырьмя очками — это здорово.

Когда у вас есть такие качественные игроки, как Джеймс, Рэмси, Бэйл и Мур, вы всегда будете создавать проблемы другим командам. Мы хотим бороться за победу в каждой игре. Мы должны внимательно отнестись к матчу с Италией и выбрать команду, которая сможет побороться за результат».

Голы забивали Аарон Рэмси и Коннор Робертс. Гарет Бэйл не реализовал пенальти и сделал две результативные передачи.